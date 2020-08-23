24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيروس كورونا (5.00)

  2. غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي‬ (5.00)

  3. وهم الاندماج يغرق إسبانيا بـ"حريك جزائري استثنائي" في الصيف (5.00)

  4. فنانون لبنانيون يشيدون بالتفاتة الملك محمد السادس (5.00)

  5. المخدّرات توقع بشخصين في قبضة شرطة بنسليمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | طقس حار بمناطق المغرب من الاثنين إلى الخميس

طقس حار بمناطق المغرب من الاثنين إلى الخميس

طقس حار بمناطق المغرب من الاثنين إلى الخميس
هسبريس من الرباط
الأحد 23 غشت 2020 - 15:21

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، ضمن نشرة من "المستوى البرتقالي"، أنه من المرتقب أن تشهد عدد من مدن ومناطق المملكة طقسا حارا،ابتداء من غد الإثنين إلى غاية الخميس المقبل.

وأوضح المصدر أن موجة الطقس الحار ستهم، ابتداء من غد الإثنين إلى غاية الخميس، عمالات وأقاليم تارودانت وطانطان، والسمارة وأسا-الزاك وطرفاية والعيون، حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 45 و48 درجة.

وأضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتراوح خلال هذه الفترة بين 40 و45 درجة في عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وشتوكة آيت باها، وتزنيت وسيدي إفني وكلميم والرشيدية، وزاكورة وطاطا وبوجدور، وادي الذهب وأوسرد والفقيه بن صالح، وخريبكة وبني ملال وخنيفرة، وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش، وشيشاوة وسطات واليوسفية، والخميسات وتاونات وفاس، ومكناس ومولاي يعقوب.

هذه الظاهرة الجوية، وفق مديرية الأرصاد الجوية، ستهم أيضا خلال يومي الأربعاء والخميس عمالات وأقاليم تازة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، ووزان وبنسليمان وبرشيد وسيدي بنور، وداخل إقليمي الجديدة وآسفي، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة.

كما أفادت النشرة بأنه من المتوقع هطول زخات رعدية محليا معتدلة اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة ليلا ، ستهم أقاليم ميدلت وأزيلال وبني ملال، وبولمان وخنيفرة وتنغير، وستكون مصحوبة محليا بهبات ريح قوية وتساقط حبات البرد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - التاغي الأحد 23 غشت 2020 - 15:32
إغلاق الشواطئ سيسبب ضغطا على مناطق أخرى، يجب أخذ الحيطة و الحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.