التحاليل تكشف 30 إصابة جديدة بكورونا في بولمان

هسبريس من فاس

سجل إقليم بولمان، ما بين ليلة السبت وظهر الأحد، 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية تعد الأثقل من نوعها من حيث الإصابات بالفيروس بهذا الإقليم منذ بداية تفشي الجائحة.

وبحسب ما أكدته مصادر هسبريس، توجد من بين المصابين حالات تخص عناصر من القوات المساعدة ببولمان، وعناصر دركية وعنصر أمني بميسور، مشيرة إلى أن 20 حالة من الإصابات المعلنة تم رصدها في إطار تتبع المخالطين والبؤر الأسرية.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس، وفقا للمصادر ذاتها، فضلا عن ميسور وبولمان المركزين، على آيت بلال القصابي وإكلي وأوطاط الحاج وتيساف.

وبهذه الحالات الجديدة للإصابة بمرض "كوفيد-19"، المرشحة للارتفاع وفق مصادر هسبريس، تصل الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس بعموم إقليم بولمان، إلى غاية ظهر اليوم الأحد، إلى 199 حالة مؤكدة.