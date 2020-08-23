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Covid Hespress
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التحاليل تكشف 30 إصابة جديدة بكورونا في بولمان

التحاليل تكشف 30 إصابة جديدة بكورونا في بولمان
هسبريس من فاس
الأحد 23 غشت 2020 - 17:00

سجل إقليم بولمان، ما بين ليلة السبت وظهر الأحد، 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية تعد الأثقل من نوعها من حيث الإصابات بالفيروس بهذا الإقليم منذ بداية تفشي الجائحة.

وبحسب ما أكدته مصادر هسبريس، توجد من بين المصابين حالات تخص عناصر من القوات المساعدة ببولمان، وعناصر دركية وعنصر أمني بميسور، مشيرة إلى أن 20 حالة من الإصابات المعلنة تم رصدها في إطار تتبع المخالطين والبؤر الأسرية.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس، وفقا للمصادر ذاتها، فضلا عن ميسور وبولمان المركزين، على آيت بلال القصابي وإكلي وأوطاط الحاج وتيساف.

وبهذه الحالات الجديدة للإصابة بمرض "كوفيد-19"، المرشحة للارتفاع وفق مصادر هسبريس، تصل الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس بعموم إقليم بولمان، إلى غاية ظهر اليوم الأحد، إلى 199 حالة مؤكدة.

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1 - مواطن الأحد 23 غشت 2020 - 17:27
مناطق المغرب كلها تقاست الله يحفظ. الجميع. و يحد الباس. و ياخد الحق فاللي كان سباب
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