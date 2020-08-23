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كُتّاب وآراء
39 إصابة جديدة تضاف إلى حصيلة كورونا في تازة
سجل إقليم تازة، من مساء السبت إلى عصر الأحد، 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس بعموم الإقليم إلى 508 حالات مؤكدة.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، توجد من بين المصابين حالة تخص مهاجرة مغربية بفرنسا، وطفل عمره 9 سنوات، مبرزة أنه تم رصد 31 حالة بمدينة تازة، وحالة واحدة بجماعة اولاد ازباير، وحالتين بكل من جماعات بوحلو وواد امليل ومكناسة الشرقية.
المصادر ذاتها أوضحت أن 5 حالات تم رصدها بعد أن ظهرت عليها أعراض الإصابة بالعدوى، بينما جاء اكتشاف باقي حالات الإصابة في إطار تتبع المخالطين والبؤر العائلية.