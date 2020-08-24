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خرق قانون الطوارئ الصحية يغلق مطاعم بالصويرة

خرق قانون الطوارئ الصحية يغلق مطاعم بالصويرة
إبراهيم مغراوي
الاثنين 24 غشت 2020 - 10:09

أصدر عادل المالكي، عامل عمالة الصويرة، قرارا بإغلاق 4 مطاعم سياحية بمدينة الرياح، بسبب عدم احترامها للتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطة العمومية بالمغرب.

واتخذت لجنة اليقظة بعمالة الصويرة هذا القرار بناء على مجموعة من التقارير، التي أشرفت على إنجازها لجان مختلطة خلال زيارتها للمطاعم المغلقة، حيث تبين لها عدم تفعيل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتصدي لوباء "كوفيد- 19".

وعللت السلطة الإقليمية للصويرة قرارها بخرق هذه المطاعم عدة شروط تفرضها جائحة "كوفيد- 19".

ويرتبط رفع هذا القرار المؤقت بمدى التزام أرباب المطاعم التي طالها الإغلاق بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وللحد من انتشار الوباء تواصل سلطات إقليم الصويرة والمصالح الأمنية والصحية عمليات التعبئة والمراقبة الدائمة لاحترام التدابير الوقائية المعمول بها، وتحسيس المواطنين وزوار هذه الوجهة السياحية بضرورة التقيد بالتباعد الجسدي ووضع الكمامة والحرص على النظافة للحد من انتشار الجائحة.

وفي هذا الصدد نظمت السلطات المحلية للصويرة، بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني، حملات كبيرة للتحسيس والتوعية، بهدف التقيد الصارم بتدابير السلامة الصحية.

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