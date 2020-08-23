جهة بني ملال خنيفرة تحصد 119 إصابة بكورونا

حميد رزقي

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، يوم الأحد، عن تسجيل 119 إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة.

وحسب المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة، فقد تم تسجيل 80 حالة جديدة بإقليم بني ملال، و32 حالة بإقليم خريبكة، و5 حالات بإقليم خنيفرة، إضافة إلى حالتين بإقليم أزيلال.

وذكرت المديرية ذاتها أن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 2096 حالة منذ تسجيل أول حالة بالمغرب في 2 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة إلى حدود اليوم 1215 حالة نشطة.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بالجهة بلغ 858 حالة بعد شفاء 90 حالة جديدة، ضمنها 40 حالة بإقليم أزيلال، و28 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم خريبكة، و8 حالات بإقليم خنيفرة.

وأشارت المديرية نفسها إلى أن عدد حالات الوفيات بالفيروس التاجي ارتفع إلى 23 حالة بالجهة بعدما تمّ تسجيل حالة وفاة بكل من بني ملال والفقيه بن صالح، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 80835 حالة.