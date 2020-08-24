جهة الشّرق تسجّل 11 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

عبد الكريم هرواش من الناظور

ارتفعت الحصيلة التراكمية لفيروس "كورونا المستجدّ" بجهة الشّرق، بعد تسجيل 11 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وسجل إقليم جرسيف 7 حالات، فيما رصدت عمالة وجدة أنجاد وإقليم الدريوش حالتين في كلّ منهما، لتصبح الحصيلة الإجمالية للفيروس التاجي 922 حالة بجهة الشرق منذ بداية انتشار الوباء.

وفي السّياق ذاته، تماثل للشفاء 32 مصابا، منهم 16 بإقليم جرسيف، و12 بإقليم الناظور، وحالتان بكلّ من وجدة أنجاد وفكيك.

ويتلقّى العلاجَ حاليا من فيروس "كوفيد-19" 193 مريضا يتوزّعون على كافة أقاليم جهة الشّرق.