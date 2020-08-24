24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/08/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:20
|06:52
|13:35
|17:09
|20:08
|21:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الانقلاب في مالي يختبر الانخراط العسكري الفرنسي بالساحل الإفريقي
- "أمة الطفل الواحد" .. الصين الدموية بين دعاية الدولة وتجربة الفرد
- مسودة قانون تفرض توازن الجنسين في الشركات
- الحجر الصحي
- إسبانيا تعلن تنظيم رحلتين جديدتين لإجلاء مسافرين
هل يؤجّل المغرب الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021 في آخر لحظة؟ (5.00)
أحمد بادوج .. فنان أمازيغي انتصر على داء السل وغلبه "كورونا" (5.00)
"المافيا" تختطف أحد أقارب شعو وتطالب بفدية 20 مليون يورو (5.00)
- المغاربة يصابون بالحيرة وينتظرون إيضاحات حول الدخول المدرسي - (258)
- قرار وزارة التربية يعمق غموض الدخول المدرسي وارتباك أُسَر التلاميذ - (144)
- رفض يواجه ربط مسؤولية التعليم الحضوري بالأُسر - (119)
- المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (99)
- هل يؤجّل المغرب الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021 في آخر لحظة؟ - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جهة الشّرق تسجّل 11 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
الاثنين 24 غشت 2020 - 08:03
ارتفعت الحصيلة التراكمية لفيروس "كورونا المستجدّ" بجهة الشّرق، بعد تسجيل 11 حالة جديدة خلال 24 ساعة.
وسجل إقليم جرسيف 7 حالات، فيما رصدت عمالة وجدة أنجاد وإقليم الدريوش حالتين في كلّ منهما، لتصبح الحصيلة الإجمالية للفيروس التاجي 922 حالة بجهة الشرق منذ بداية انتشار الوباء.
وفي السّياق ذاته، تماثل للشفاء 32 مصابا، منهم 16 بإقليم جرسيف، و12 بإقليم الناظور، وحالتان بكلّ من وجدة أنجاد وفكيك.
ويتلقّى العلاجَ حاليا من فيروس "كوفيد-19" 193 مريضا يتوزّعون على كافة أقاليم جهة الشّرق.