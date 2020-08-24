24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل يؤجّل المغرب الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021 في آخر لحظة؟ (5.00)

  2. أحمد بادوج .. فنان أمازيغي انتصر على داء السل وغلبه "كورونا" (5.00)

  3. جزيرة صقلية تستغل الأزمة الصحية لطرد المهاجرين (5.00)

  4. "المافيا" تختطف أحد أقارب شعو وتطالب بفدية 20 مليون يورو (5.00)

  5. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل في إقليم تاونات (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جهة الشّرق تسجّل 11 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

جهة الشّرق تسجّل 11 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

جهة الشّرق تسجّل 11 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 24 غشت 2020 - 08:03

ارتفعت الحصيلة التراكمية لفيروس "كورونا المستجدّ" بجهة الشّرق، بعد تسجيل 11 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وسجل إقليم جرسيف 7 حالات، فيما رصدت عمالة وجدة أنجاد وإقليم الدريوش حالتين في كلّ منهما، لتصبح الحصيلة الإجمالية للفيروس التاجي 922 حالة بجهة الشرق منذ بداية انتشار الوباء.

وفي السّياق ذاته، تماثل للشفاء 32 مصابا، منهم 16 بإقليم جرسيف، و12 بإقليم الناظور، وحالتان بكلّ من وجدة أنجاد وفكيك.

ويتلقّى العلاجَ حاليا من فيروس "كوفيد-19" 193 مريضا يتوزّعون على كافة أقاليم جهة الشّرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.