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السلطات الصحية تنشئ مستشفى ميدانيا بالبيضاء
الأحد 23 غشت 2020 - 22:25
أنشأت السلطات الصحية لمدينة الدار البيضاء ثاني مستشفى ميداني بمنطقة الحي الحسني من أجل مواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، خصوصا بعد تسجيل أرقام قياسية نهاية الأسبوع.
وشيد المستشفى الميداني بمحاذاة المستشفى الحسني، وتم تجهيزه بالمعدات الطبية الضرورية للتعامل مع المصابين بفيروس "كورونا".
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن السلطات الصحية لمست زيادة في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد- 19"، بعد فتح المجال أمام ساكنة المنطقة لإجراء اختبارات الكشف عن هذا المرض المعدي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - برافو وزارة الصحة الأحد 23 غشت 2020 - 22:34
أنا أب لأربعة أبناء متمدرسين، أرفض أن أوقع على تحميلي المسؤولية عن التمدرس الحضوري لأبنائي، و أحمل وزارة التربية الوطنية إصابة أحد أولادي بفيروس (كوفيد 19)
و مستعد لأرفع دعوى قضائية في المحاكم المدنية و الإدارية في مسؤولية الوزارة عن إصابتي أو إصابة أحد أبنائي بالعدوى انطلاقا من المدرسة، و أثق في مؤسسات و محاكم الدولة أن ترد لي حقي ( الآباء لا يمثلون وزارة الصحة حتى يقرروا عن الحالة الوبائية و أثرها على فلذات كبدكهم)،، و ليس من حق دستوري لوزراة التربية الوطنية تحميلي مسؤولية إصابة أحد اولادي.
و مستعد لأرفع دعوى قضائية في المحاكم المدنية و الإدارية في مسؤولية الوزارة عن إصابتي أو إصابة أحد أبنائي بالعدوى انطلاقا من المدرسة، و أثق في مؤسسات و محاكم الدولة أن ترد لي حقي ( الآباء لا يمثلون وزارة الصحة حتى يقرروا عن الحالة الوبائية و أثرها على فلذات كبدكهم)،، و ليس من حق دستوري لوزراة التربية الوطنية تحميلي مسؤولية إصابة أحد اولادي.
2 - خبير الأحد 23 غشت 2020 - 22:37
ضروري ولا بد من إنشاء المزيد من المستشفيات الميدانية على صعيد المملكة.
الوضع ماعاد يطمئن.
الجهل غلب الطب والعلم والتكنولوجيا.
الوضع ماعاد يطمئن.
الجهل غلب الطب والعلم والتكنولوجيا.
3 - حسين عمري الأحد 23 غشت 2020 - 22:44
الله يدير الخير.. الخوف كل الخوف من أنهيار المنظومة الصحية وهانخن نرى الأهرامات الاولى لذلك..الحل حجر صحي شامل لمدة محددة ثم رفعه وبعد ذلك الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة الله يلطف بعبيده
4 - MOHAMMED الأحد 23 غشت 2020 - 22:48
واحد غيب ملي فاق لقا فرملية قالها واش أنا فالجنة !؟ و لي عاش معاكم حتى لهد الساعة و حضرمعاكم لهد الشي راه فجهنم.
5 - bouthirit الأحد 23 غشت 2020 - 23:03
كورونا مرض خطير يجب أن يقوم المواطنون بدورهم على احسن وجه .
6 - لحسن الأحد 23 غشت 2020 - 23:05
لدي اقتراح على الحكومة علاش متمنع رخصة ديال التنقل بين المدن تعوضها برخصة ديال تحليلة ديال كورونا لمعندك ممنوع تسافر ممكن هد القضية تكون اجابية حيت شحال من واحد كسافر فيه كورونا ولكن عندو رخصة التنقل
7 - شكرا جزيلا الأحد 23 غشت 2020 - 23:20
عاش الملك صاحب ومهندس والامر بانجاز مثل هده المستشفيات في المغرب منذ سنوات ذاخل وخارج الوطن: مستشفى الحسيمة 2004 و الزعتاري و بيروت وغزة والبيضاء ...شكرا جزيلا, و اين الحكومة والاحزاب من ذلك....
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