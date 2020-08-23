السلطات الصحية تنشئ مستشفى ميدانيا بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

أنشأت السلطات الصحية لمدينة الدار البيضاء ثاني مستشفى ميداني بمنطقة الحي الحسني من أجل مواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، خصوصا بعد تسجيل أرقام قياسية نهاية الأسبوع.

وشيد المستشفى الميداني بمحاذاة المستشفى الحسني، وتم تجهيزه بالمعدات الطبية الضرورية للتعامل مع المصابين بفيروس "كورونا".

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن السلطات الصحية لمست زيادة في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد- 19"، بعد فتح المجال أمام ساكنة المنطقة لإجراء اختبارات الكشف عن هذا المرض المعدي.