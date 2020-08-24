24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيروس كورونا (5.00)

  2. هل يؤجّل المغرب الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021 في آخر لحظة؟ (5.00)

  3. جزيرة صقلية تستغل الأزمة الصحية لطرد المهاجرين (5.00)

  4. "المافيا" تختطف أحد أقارب شعو وتطالب بفدية 20 مليون يورو (5.00)

  5. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل في إقليم تاونات (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | العثور على قنابل يدوية وقذيفة قديمة ضواحي تاونات

العثور على قنابل يدوية وقذيفة قديمة ضواحي تاونات

العثور على قنابل يدوية وقذيفة قديمة ضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من تاونات
الاثنين 24 غشت 2020 - 06:48

تم العثور، يوم الأحد، على 60 قنبلة يدوية وقذيفة حربية، واحدة قرب دوار الرويضة التابع لجماعة بوعادل بإقليم تاونات، بعد أن ظهرت على سطح الأرض بفعل عوامل التعرية الطبيعية.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن هذه الترسانة من المتفجرات المتلاشية، التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، تم اكتشافها بالصدفة من طرف أشخاص من المنطقة قرب أحد المجاري المائية قبل إبلاغهم السلطة المحلية بذلك.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السيول الناجمة عن الأمطار الأخيرة، التي عرفتها المنطقة، عرت عن هذه المتفجرات التي كانت مطمورة تحت الأرض، مبرزة أن مكان العثور عليها كانت تتخذه القوات الاستعمارية ثكنة لجنودها.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الحادث استنفر، فضلا عن مصالح السلطة المحلية، عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لبني وليد، التي ضربت حراسة مشددة على مكان المتفجرات، في انتظار حلول فرقة الهندسة العسكرية، التابعة لثكنة القوات المسلحة الملكية بتازة، غدا الاثنين، لإتلاف هذه القنابل، عبر تفجيرها في مكان آمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.