74 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهة درعة تافيلالت

محمد آيت حساين

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" بجهة درعة تافيلالت إلى 1883 حالة، بعد تسجيل 74 إصابة جديدة، وفق المعطيات التي نشرتها المديرية الجهوية للصحة.

ويتعلق الأمر بـ33 حالة بإقليم الرشيدية، و25 حالة بإقليم ورزازات، و14 حالة بإقليم ميدلت، وحالتين بإقليم تنغير، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بإقليم ميدلت.

ووفقا للمعطيات المحيّنة من قبل المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، فقد شهدت الجهة شفاء 94 مصابا بالفيروس التاجي، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة خلو أجسادهم من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1256 حالة.

وسجل إقليم الرشيدية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 74 حالة شفاء، فيما رصدت 15 حالة بإقليم ميدلت، و5 حالات بإقليم ورزازات، ولم تسجل أي حالة شفاء بإقليمي تنغير وزاكورة.

وبخصوص الوفيات، فقد سجلت جهة درعة تافيلالت في الفترة نفسها أربع حالات جديدة، ضمنها حالتان بإقليم الرشيدية، وحالة واحدة بكل من تنغير وورزازات، دون تسجيل أي حالة بإقليمي ميدلت وزاكورة.

وذكرت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت أن عدد الحالات الموجودة قيد العلاج بلغ 567 حالة في عموم الجهة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة 57657 حالة منذ بداية انتشار الوباء.