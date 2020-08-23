جهة فاس تحصي 35 وفاة بـ"كوفيد-19" في أسبوع

رشيد الكويرتي من فاس

أحصت جهة فاس مكناس خلال الأسبوع المنصرم، الممتد من 15 غشت إلى غاية السبت 22 غشت، 35 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، و1511 حالة إصابة جديدة بالفيروس مقابل تسجيل 1362 حالة شفاء.

وتوزعت حالات الوفاة، حسب ما أفادت به المديرية الجهوية للصحة في عرضها الأسبوعي للحالة الوبائية بجهة فاس مكناس، على مدينة فاس بـ21 حالة، ومكناس بـ5 حالات، وإقليم صفرو بـ4 حالات، وإقليم تازة بـ3 حالات، وإقليمي تاونات وبولمان بحالة واحدة لكل منهما .

وتصدرت، وفق المصدر ذاته، مدينة فاس حصيلة الإصابات الأسبوعية بالفيروس بـ652 حالة بمعدل 81.5 إصابة في اليوم، تلتها مدينة مكناس، التي سجلت 246 حالة جديدة، بمعدل 30.75 إصابة في اليوم، ثم إقليم تازة، الذي سجل 216 حالة، بمعدل 27 إصابة في اليوم.

وخلال الفترة المذكورة سجل إقليم صفرو 250 إصابة جديدة بالفيروس، وإقليم إفران 25 حالة، وإقليم بولمان 126 حالة، وإقليم الحاجب 69 حالة، وإقليم مولاي يعقوب 8 حالات، وإقليم تاونات 78 حالة.

أما بالنسبة للحالات المتماثلة للشفاء، فقد سجلت جهة فاس مكناس خلال الأسبوع المنصرم، وفق المديرية الجهوية للصحة، 1362 حالة، توزعت على فاس بـ774 حالة، ومكناس بـ245 بحالة، وصفرو بـ118 حالة، وتازة بـ68 حالة، وبولمان بـ65 حالة، والحاجب بـ54 حالة، وإفران بـ27 حالة، وتاونات بـ11 حالة.

ومع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات اليومية بمختلف مناطق الجهة جراء "كوفيد-19"، أكدت المديرة الجهوية للصحة على ضرورة الالتزام المسؤول بالقواعد الاحترازية، التي سنتها السلطات المحلية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، والمتمثلة في وضع الكمامة بشكل سليم، واستعمال وسائل النظافة والتعقيم، واتخاذ مسافة الأمان، وتجنب الأماكن المزدحمة.