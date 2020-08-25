24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء (5.00)

  2. هل يلجأ المغرب إلى "بلازما دم المتعافين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"؟ (5.00)

  3. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  4. سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب (5.00)

  5. انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | المضيق تشهد حملات توعوية ضد فيروس "كورونا"

المضيق تشهد حملات توعوية ضد فيروس "كورونا"

المضيق تشهد حملات توعوية ضد فيروس "كورونا"
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:56

عبأت سلطات المضيق مختلف مصالحها، بتنسيق مع فعاليات مدنية ومتطوعين، لتوزيع كمامات واقية مجانا على ساكنة المدينة الساحلية وزوارها، موازاة مع حملات تحسيس وتوعية شاملة حول خطورة وتداعيات عدم الالتزام بقواعد وإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي.

وكثفت مصالح عمالة المضيق الفنيدق تنظيم حملات توعوية للوقاية من جائحة "كوفيد- 19"، قصد حث الساكنة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، بعدما عرفت عمالة المضيق الفنيدق تسجيل حالات متفرقة بنسب لافتة للأنظار.

وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها السلطات المحلية، وتشمل مختلف أحياء وشوارع المدينة وشواطئها، إلى تبني سلوك سليم، والتحسيس بمخاطر فيروس "كوفيد- 19"، والتحذير من التراخي بخصوص الإجراءات الاحترازية المتخذة تفاديا للإصابة بالفيروس.

وجاب المشاركون في هذه الحملات المتواصلة محلات الوجبات السريعة والأماكن العامة (مقاه وشواطئ) من أجل التحسيس بخطورة فيروس "كورونا المستجد"، موازاة مع زجر المخالفين للتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل السلطات العمومية.

وبالإضافة إلى عملية التحسيس والتوعية وتوزيع كمامات مجانية على المواطنين، استعانت اللجنة المختلطة بوصلات صوتية تدعو إلى ضرورة التشبث بالقواعد الأساسية للوقاية من الفيروس، والمتمثلة في وضع الكمامات الواقية واحترام مسافة الأمان والتباعد الجسدي وتفادي التواجد في الأماكن المزدحمة.

وتتوخى هذه الخطوة تحسيس الساكنة المحلية وزوارها والمصطافين بخطورة المرض الفتاك، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها السلطات المختصة من أجل تجاوز هذه الأزمة التي تقتضي تعبئة جماعية وتضامنية.

وأهابت السلطات المحلية بمدينة المضيق بجميع المواطنات والمواطنين بضرورة الانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية والمصالح الصحية من أجل احتواء الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abdou الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:59
الدين يقومون بالتوعية يجب تاطيرهم. فهم لا يضعون الحمامات بالشكل اللائق و لا يتباعدون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مهاجر الثلاثاء 25 غشت 2020 - 01:01
واش هذي حملة توعية أو مضاهرات السترات الصفراء و الزرقاء هذا التخالط و التجمع هو في حد داتو تهور تنتج عنه اصابات كورونا..الله يكون فب عوان الطبة و الممرضين و المساعدات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.