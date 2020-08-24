تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا في سبتة

جمال سماحي من تطوان

تنفست سبتة المحتلة الصعداء، لأول مرة منذ بداية الأسبوع، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في معدل الإصابة اليومي بفيروس "كورونا المستجد"، الأحد، نتيجة كشف حالة إيجابية واحدة طوال اليوم، وهو ما رفع عدد الحالات النشطة بالمدينة إلى 53 حالة.

ووفق معطيات الفرع المحلي للمعهد الوطني للإدارة الصحية، فإنه باستثناء حالة واحدة ترقد بغرفة العزل الطبي بقسم الطوارئ في المستشفى الجامعي لسبتة، تتابع بقية الحالات النشطة البروتوكول العلاجي المعتمد ضمن إجراء العزل الصحي المنزلي.

وبلغت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بـ"كوفيد-19"، إلى حدود مساء الأحد، 279 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، ضمنها 222 حالة تماثلت للشفاء من المرض، فيما استقر عدد ضحايا الوباء في أربع حالات سجلت سابقا.