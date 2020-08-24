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حملة تحسيسية بخطورة الوضع الوبائي في وزان

حملة تحسيسية بخطورة الوضع الوبائي في وزان
هسبريس من وزان
الاثنين 24 غشت 2020 - 00:28

حرصا منها على مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، نظمت السلطات المحلية بمدينة وزان، بتنسيق مع خمس جمعيات وإطارات مدنية، حملة تحسيسية جابت مختلف الشوارع الرئيسية، مع توزيع كمامات صحية على المواطنين.

وشارك في هذه الحملة التوعوية باشا مدينة وزان، وقائد الملحقة الإدارية الثانية، وقائد الملحقة الإدارية الأولى، وخليفة القائد بالملحقة الإدارية الثالثة، إلى جانب 50 فردا من المجتمع المدني وأعوان السلطة وعناصر من الأمن الوطني ومن القوات المساعدة.

وشمل هذا النشاط التحسيسي جميع أرجاء المدينة كالشوارع الرئيسية، ومختلف المناطق والمرافق التي تعرف رواجا وتوافدا للمواطنين، حيث تم توزيع حوالي 1000 كمامة على المواطنين بالشارع العام والفضاءات التي تعرف إقبالا من قبل الساكنة.

وشكلت الحملة التوعوية مناسبة للتذكير بخطورة الوضعية الوبائية بالإقليم، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من قبيل وضع الكمامة، والتعقيم المتكرر، واحترام التباعد الاجتماعي بين الأفراد.

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