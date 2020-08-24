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الرئيسية | جهات | "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء

"خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء

"خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 24 غشت 2020 - 20:00

تمزق التناقضات العاصمة الاقتصادية للمملكة؛ ففي مقابل الاستنفار الذي تشهده المدينة من قبل السلطات المحلية من أجل تطويق البؤر العائلية المتزايدة، تسود حالة "تراخٍ" عامة في صفوف المواطنين منذ الخروج من "الحجر الصحي".

زيارة الشوارع الكبرى لمدينة الدار البيضاء تتيح ملاحظة "ضعف" الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ بينها ارتداء الكمامة الواقية واحترام مسافة الأمان وغيرها من الشروط الصحية الموصى بها.

كما تغيب شروط الاحتراز في مجموعة من المقاهي الشعبية بالقطب المالي، على الرغم من الحملات المتتالية التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع منحنى الإصابات بفيروس "كوفيد-19".

ويفسّر بعض الباحثين المغاربة "التراخي" الموجود في الدار البيضاء، على غرار "المدن الموبوءة"، باعتماد الدولة على المقاربة الزجرية في "إجبار" المواطنين على الالتزام بالتعليمات الحكومية، بينما يغيب الوعي الصحي؛ الأمر الذي يجعل السكان يتخوفون من السلطات عوض "كورونا".

وتعليقا على ذلك، قال محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، إن "العقلية المغربية تتمركز حول الذات، لكن أقصد الذات الفارغة بمفهومها الكانطي؛ ذلك أن الذات ينبغي أن تتوفر على الفهم الكافي والبعد الاجتماعي والمسؤولية"، مبرزا أن "المعرفة في غياب هذا الثلاثي تصبح مثل معرفة المحامي".

وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "معرفة المحامي تروم البحث عن سبل خرقها، بينما المعرفة بالمفهوم الكانطي تتمركز حول كيفية احترامها"، وزاد: "تحدث خطاب الملك عن المواطنة، وليس تحميل المسؤولية مثلما ظن الكثير من الناس".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "المواطنة داخل مجتمع معين تفيد بأن لكل فرد حقوقاً وواجبات محددة؛ لكن المغاربة يركزون على الواجبات فقط، بحيث يتم تخريب الشأن العام والحفاظ على الشأن الخاص؛ ويتعلق الأمر هنا بأمراض اجتماعية كائنة قبل حلول كورونا".

وبخصوص تخوف السكان من السلطات المعنية عوض الوباء، شدد محدثنا على أن "السلطة تقتضي وجود شخص آخر يعود بك إلى الصرامة القانونية، بينما الخوف من المرض يبقى مسؤولية ذاتية"، معتبرا أن "الخوف من السلطة لدينا غير مرتبط بالمسؤولية، بل بكيفية التلاعب بها".

وتابع شارحا: "لما نزلت السلطة بثقلها التزم المغاربة، لكن لما خففت ثقلها تهور المغاربة، بحيث لم نصل بعد إلى مرحلة الوعي، ما يستدعي الاشتغال على الجوانب الثقافية مستقبلا، بالنظر إلى غياب القيم والمواطنة، ما مرده إلى العقلية المرضية في المجتمع".

ولفت مصرحنا إلى أن "المغربي يعيش الأنانية في المجتمع؛ لكنه لا يعي بأنه يقضي على المحيط الذي يعيش فيه من حيث لا يدري"، خالصا إلى أن "الوعي العالي غير متوفر لدينا؛ أي الوعي بالعواقب، بل نقتصر فقط على الملموس وما هو آني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مواطن غيور1/ النتيجة الاثنين 24 غشت 2020 - 20:17
السلام عليكم
ارجوكم لا تلوموا الشعب فهو نتاج و ضحية لما انتجه النظام.
الدول الأخرى استثمرت في تعليم و رفاهية شعوبها، و نحن استثمرنا في الكرة و المهراجانات و موازين و سامحيني....
فاقد الشيء لا يعطيه.
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2 - OBSERVATEUR الاثنين 24 غشت 2020 - 20:19
يجب أن يكون لنا حس باننا اذا لم نلتزم فنحن من نقاسي ونعاني صحيا واجتماعيا واقتصاديا..لاداعي اللوم فالدولة اخطات في بعض القرارات والشعب تهور كذلك ولكن يجب أن نكون يد واحدة وان شاء الله سنتغلب على الوباء باذن الله اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا انك سميع مجيب
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3 - Latifa الاثنين 24 غشت 2020 - 20:22
هدشي فالمغرب كامل ماشي غي فالدار البيضاء لماذا ثم حرمان البيضاوين من الحمامات فين حين أن المدن الاخرى مسموح لسكانها بها ؟أليس من حقنا النظافة واذا كانت الحمامات بؤرة فعلا وهي ليست كذلك فعلا لماذا لايتم اقفالها في مجمل المدن المغربية علاش هد الحكرة على الدار البيضاء بالضبط ؟
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4 - غيثة الاثنين 24 غشت 2020 - 20:22
و الله لإنهاء معضلة كبيرة مع هؤلاء الآدميين فهل 15 يوم من الوقاية و التباعد كثيرة في حق انفسهم و حق الوطن ...اللهم إصلاح العباد و نجي البلاد
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5 - salimo الاثنين 24 غشت 2020 - 20:24
للاسف الوعي الفردي شبه منعدم واش ماكيشوفو الوضع كيف هو وكاع الجرادي عمرو بالمستشفيات الميدانية واش ماكفاهم كاع لي داهو كوفيد رحمة الله عليهم وافيقو ياعباد الله حرام عليكم ابسط الاشياء مابغيثو ديروها ماشي ماقدرين ولكن جهلكم وعنادكم كيدي لي عزيز علينا
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6 - مغربي من الريف الاثنين 24 غشت 2020 - 20:31
الذي لا يعرفه المتهورون الذين لا يحترمون المبادىء الثلاث لمحاربة كورونا التي هي التباعد الجسدي والكمامة وغسل الأيدي أو تعقيمها يجب أن نتكلم معهم لغة توضيحية انه في حالة لا قدر الله أن يصل إليها أحد هو التنفس الاصطناعي بمعنى ثقب في الحنجرة وإعطاء التنفس وغالبية المرضى الذين يصلون إلى هذه الحالة في المغرب او اوروبا أو امريكا فانها حرجة ومعناها الخطر والأعمار بيد الله.
فرجاء من المتهورين المتعجرفين المتكبرين الذين يضنون انهم اقوياء أن يرحموا أنفسهم وأهليهم وأخيرا أن يرحموا وطنهم .
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7 - Yassin الاثنين 24 غشت 2020 - 20:32
عن أي وعي وأي فلسفة وعقلية تتحدثون . اعطون امثلة و سنتبعها. إعطاء هيبات طائلة للزوايا و أضرحة مادا استفدنا من هدا كله. قمع و سجن الممرضين و الأساتذة كلما طالبوا بحقوقهم و يتحدث بعضهم عن المواطنة. أين هي المواطنة في استعمال دواء ضد كورونا لا ينفع في شيء ولا يستعمله أحد فقط المتخللفون في الأرض حتى لا نقول أننا أخطأنا و الآن نحمل الشعب المسؤولية
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8 - مستغرب الاثنين 24 غشت 2020 - 20:39
لا تلقوا كل اللوم على المواطنين فهذا نفس المواطن الذي عانى من سنوات التخدير والجهل نحن ندفع ثمن سنوات التهميش لا تعليم لا صحة لا شغل لا عدالة كيف تطلب من المواطن واجبات وهو لم ياخذ حقوقه
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9 - Kamal الاثنين 24 غشت 2020 - 20:42
الشعب مرآة الحكومة والمنتخبيين لوكانو المسؤولين في المستوى والكفاءة المطلوبة لكان الشعب ذو مواطنة عالية. إن يصلح القايد يصلح دواره
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10 - النقد الذاتي الاثنين 24 غشت 2020 - 20:45
هناك شرخ واسع تكون بين المواطن والسلطة فعندما يطالب المواطن بأبسط شئ تصم السلطات الاذان كما وقع مع مطلب إلغاء الساعة ومطلب إسقاط الأضحية مؤخرا. وهنا يقع رد الفعل المعاكس..
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11 - ملاحظ الاثنين 24 غشت 2020 - 20:46
انا لا افهم ان جميع المقاهي مملوؤة عن آخرها . ولا أحد يحترم التباعد ولا أحد يحمل القناع. اين المراقبة ؟ في حين ان محلات الحلاقة أغلقت ؟
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12 - شخص مر من هنا الاثنين 24 غشت 2020 - 20:47
المغربي ماشي كيعيش الأنانية المغربي راه كيعيش الفقر والتهميش والجهل والاستغلال.اعلاش كتزوقوا المسطلحات.ابنادم كانت واصل فيه حتى اللعظم اقبل من كورونا فاش جات كورونا وصلات فيهم للنخاع انتاع لعظم.
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13 - Karam الاثنين 24 غشت 2020 - 20:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خوتي المواطنين و المواطنات، الحالة الصحية جد صعبة، و عليه علينا الاختيار بين الوعي والوقاية أو الحجر الذي جربناه جميعا و الذي كلفته جد ثقيلة، اجتماعيا و اقتصاديا.
كلنا عارفين سبيتاراتنا أو لا ؟
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14 - مواطن الاثنين 24 غشت 2020 - 20:49
افعلوا ما يحلو لكم ولن تجدوا سوى الندامة
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