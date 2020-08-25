24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء (5.00)

  2. هل يلجأ المغرب إلى "بلازما دم المتعافين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"؟ (5.00)

  3. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  4. سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب (5.00)

  5. انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | فحوص تبحث عن كورونا بين "مقدّمين" في مرتيل‎

فحوص تبحث عن كورونا بين "مقدّمين" في مرتيل‎

فحوص تبحث عن كورونا بين "مقدّمين" في مرتيل‎
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 03:32

خضع أعوان السلطة بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، لتحاليل استباقية للكشف عن فيروس "كورونا" بعد تسجيل إصابات بـ"كوفيد 19" في صفوف مقدمين بالملحقة الإدارية الأولى.

ووفق مصدر هسبريس، فقد استقبل المركز الصحي ميرامار بمدينة مرتيل جميع أعوان وموظفي جميع الملحقات الإدارية وباشوية المدينة ذاتها، بهدف مكافحة انتشار الوباء وفق برنامج استباقي معمم لفحص المنتسبين إلى وزارة الداخلية وأعوانها.

وتعرف مدن المضيق والفنيدق ومرتيل بروز إصابات متفرقة بـ"كوفيد 19"؛ وهو الشيء الذي دعا المصالح المختصة إلى إحداث مراكز لأخذ العينات بالمدن الثلاث، علاوة على تخصيص مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق للعزل والتكفل بالحالات المؤكدة والتي تظهر عليها أعراض المرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.