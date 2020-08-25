فحوص تبحث عن كورونا بين "مقدّمين" في مرتيل‎

هسبريس من تطوان

خضع أعوان السلطة بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، لتحاليل استباقية للكشف عن فيروس "كورونا" بعد تسجيل إصابات بـ"كوفيد 19" في صفوف مقدمين بالملحقة الإدارية الأولى.

ووفق مصدر هسبريس، فقد استقبل المركز الصحي ميرامار بمدينة مرتيل جميع أعوان وموظفي جميع الملحقات الإدارية وباشوية المدينة ذاتها، بهدف مكافحة انتشار الوباء وفق برنامج استباقي معمم لفحص المنتسبين إلى وزارة الداخلية وأعوانها.

وتعرف مدن المضيق والفنيدق ومرتيل بروز إصابات متفرقة بـ"كوفيد 19"؛ وهو الشيء الذي دعا المصالح المختصة إلى إحداث مراكز لأخذ العينات بالمدن الثلاث، علاوة على تخصيص مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق للعزل والتكفل بالحالات المؤكدة والتي تظهر عليها أعراض المرض.