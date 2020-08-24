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كُتّاب وآراء
مليلية تسجّل أعلى حصيلة يومية بفيروس "كورونا"
سجّلت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية في حكومة مليلية المحتلّة 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة منذ بداية انتشار الوباء في المدينة.
وقال المصدر ذاته إن نتائج 269 اختبارا للكشف عن "كوفيد-19" تم إجراؤه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كشفت عن 25 إصابة جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 260 حالة.
وفي السّياق ذاته، تمّ التأكّد من شفاء حالتين، ليصبح مجموع المتعافين من الفيروس التّاجي 147 حالة، فيما استقرّت حصيلة الوفيات في حالتين اثنتين منذ شهر مارس المنصرم.
ويتابع العلاجَ حاليا ما مجموعه 111 مصابا، 8 منهم أدخلوا إلى المستشفى الإقليمي "كومركال"، ولا توجد أيّ حالة خطيرة في قسم العناية المركّزة.