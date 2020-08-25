مباريات كرة القدم تجر مقاهٍ في مراكش إلى القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الدائرة الأمنية الـ 11، الأحد، 5 مسيرين لمقاه بحي المسيرة 1 وحي المسيرة 2 بمقاطعة المنارة مراكش، بسبب عدم احترم قواعد السلامة الصحية الخاصة بحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

ويتعلق الأمر بـ4 مقاهي بالمسيرة 2، ومقهى بحي المسيرة 1، لم يلتزم مسيروها بقرار منع نقل مباريات كرة القدم على القنوات الرياضية.

وجاء هذا التدخل الأمني في سياق مراقبة الأماكن العمومية، ما مكن من ضبط هذه المقاهي متلبسة بخرق شروط وقواعد السلامة الصحية خلال بث المباراة النهائية لعصبة الأبطال الأوروبية التي جمعت بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان، وانتهت بحيازة الفريق الألماني للبطولة الأوروبية إثر انتصاره بإصابة واحدة لصفر.

وحررت مصالح الأمن بمراكش لأرباب المقاهي الخمس محاضر رسمية، في أفق إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حالة سراح.