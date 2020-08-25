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الرئيسية | جهات | والي بني ملال ينظم نقل ركاب "الطاكسيات الصغيرة"

والي بني ملال ينظم نقل ركاب "الطاكسيات الصغيرة"

والي بني ملال ينظم نقل ركاب "الطاكسيات الصغيرة"
حميد رزقي من بني ملال
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 05:41

تنزيلا للمزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء "كورونا"، أصدر خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، قرارا بشأن تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة - الصنف الثاني- بمدن بني ملال وقصبة تادلة وزاوية الشيخ والقصيبة.

وأكد القرار أن عدد الركاب المسموح به حاليا، في ظل هذه الوضعية الوبائية التي تمر منها بعض مدن وأقاليم الجهة، يتحدد في راكبيْن إضافة إلى السائق، عوض ثلاثة ركاب المعمول به كحد أقصى في الفترات العادية.

ومما جاء في قرار الوالي أنه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والتشريعية المعمول بها في تنظيم النقل بواسطة سيارة الأجرة، فإن أي إخلال بمقتضى هذا القرار يترتب عنه سحب رخصة الثقة وتعليق الترخيص باستغلال سيارة الأجرة وإيداعها بالحجز.

ويشمل هذا القرار، الذي عهد بتنفيذه إلى السلطات المحلية والأمنية كل في دائرة اختصاصاتها، سيارات الأجرة بكل من مدينة بني ملال وزاوية الشيخ والقصيبة وقصبة تادلة.

وتفاعلا مع هذا القرار، أهاب أيوب الحضراوي، أمين قطاع سيارات الأجرة ببني ملال، من خلال بلاغ، توصلت به هسبريس، بجميع السائقين المهنيين من أجل الالتزام بهذا القرار وعدم تجاوز عدد الركاب المسموح به، تماشيا مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الولائية في هذا الشأن.

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