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كُتّاب وآراء
أكادير تتصدر سوس في الإصابات الجديدة بكورونا
بلغ المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد ـ 19" في جهة سوس ماسة 917 حالة، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب المعطيات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فإن الإصابات الجديدة همّت عمالة أكادير إداوتنان بـ25 حالة، وإنزكان آيت ملول بأربع حالات، وإقليم تزنيت بحالة واحدة.
وخلال الفترة ذاتها، تم تسجيل تماثل ست حالات للشفاء التام، بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية التي جاءت نتائجها سلبية؛ ضمنها أربع حالات في إقليم طاطا، وحالتان بتزنيت.
المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة كشفت، أيضا، استقرار عدد الوفيات في 13 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة؛ فيما وصل مجموع الحالات المستبعدة مخبريا إلى 88690 حالة.