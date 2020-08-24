جهتان تخلوان من "كورونا" .. ومعدل الفتك يرتفع إلى 1.7 بالمائة‬

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الفتك الإجمالية بفيروس "كورونا"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت 1.7 بالمائة نتيجة 32 وفاة إضافية رفعت حصيلة الوفيات إلى 920 حالة، في وقت عرفت فيه المملكة تسجيل 903 إصابات مؤكدة جديدة.

ولفتت الهيئة الوزارية، ضمن تصريحها الصحافي اليومي، الانتباه إلى أن نسبة التعافي بلغت 70.4 في المائة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14854 حالة بمعدل 41 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 170 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.

وقد سجلت حالات الوفيات الـ32 بكل من الدار البيضاء (5)، وفاس (4)، وتطوان (3)، ومراكش (11)، وطنجة (2)، والرباط (2)، وحالة واحدة بكل من سلا وبرشيد وكرسيف وقلعة السراغنة ومكناس.

ويؤكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، ضمن التصريح الصحافي اليومي، أن أقل الحالات النشطة تسجل بكل من جهتي العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون.

وحلت جهة الدار البيضاء سطات في الرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إذ بلغت 290 حالة؛ بينها 261 بالدار البيضاء، و5 بمديونة، و5 ببرشيد، و14 بالنواصر، و2 بالمحمدية، و3 ببنسليمان.

وتم تصنيف جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بتسجيلها 138 حالة جديدة؛ من بينها 77 بفاس، و7 بتازة، و3 بصفرو، و2 ببولمان، و33 بمكناس، و15 بإفران، وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

وحلت جهة مراكش آسفي في الرتبة الثالثة بـ159 حالة؛ من بينها 71 حالة بمراكش، و12 باليوسفية، و52 بقلعة السراغنة، و20 بالصويرة، و4 بالرحامنة.

وفي الرتبة الرابعة حلت جهة بني ملال خنيفرة بـ103 حالات؛ بينها 79 حالة ببني ملال، و2 بخريبكة، و8 في خنيفرة، و14 حالة بالفقيه بنصالح.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فقد سجلت بها 81 حالة؛ من بينها 35 حالة بسلا، و6 حالات بالصخيرات تمارة، و16 حالة بالرباط، و23 بالقنيطرة، وحالة واحدة بسيدي قاسم.

وسجلت جهة سوس ماسة 30 حالة؛ من بينها 4 حالات بإنزكان آيت ملول، و25 حالة بأكادير إداوتنان، وحالة واحدة بتزنيت.

وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 31 حالة؛ بينها 6 بتطوان، و7 بطنجة، و2 بالحسيمة، و3 بالمضيق الفنيدق، و6 بالعرائش، و5 بشفشاون، وحالة واحدة في وزان، وأخرى بالفحص أنجرة.

أما جهة درعة تافيلالت، فعرفت تسجيل 34 حالة جديدة؛ من بينها 6 بالرشيدية، و26 بورزازات، و2 بتنغير. في حين حصدت جهة الشرق 24 حالة؛ بينها 8 بكرسيف، و5 ببركان، و11 بوجدة أنكاد.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد عرفت 13 حالة كلها بإقليم وادي الذهب. بينما لم يتم تسجيل أي حالة بكل من العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة ظلت تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي المرض في المملكة مستهل شهر مارس الماضي، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.