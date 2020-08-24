تفاصيل الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة

حميد رزقي

أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 103 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بجهة بني ملال خنيفرة، بعد إجراء عدد من التحليلات المخبرية لعشرات المخالطين للحالات المصابة، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 2199 حالة.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة أن هذه الجهة حصدت 154 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ منها 122 حالة بإقليم بني ملال لوحده، و15 حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و7 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء بالجهة 1012 حالة.

وكشفت المعطيات، التي توفرها المديرية الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية، أن إقليم بني ملال سجل، إلى حدود الساعة السادسة من يوم الاثنين، 79 إصابة بفارق حالة واحدة مع الأحد. وسجل إقليم الفقيه بن صالح 14 حالة، وإقليم خنيفرة 8 حالات، في حين سجل إقليم خريبكة إصابتين فقط.

وأضافت المديرية أن إجمالي حالات الوفاة بقي مستقرا في 23 حالة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1164 حالة، وإجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 81465 حالة.