24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء (5.00)

  2. هل يلجأ المغرب إلى "بلازما دم المتعافين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"؟ (5.00)

  3. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  4. سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب (5.00)

  5. انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "كوفيد - 19" يقتحم أسوار "ابتدائية مدينة تطوان"‬

"كوفيد - 19" يقتحم أسوار "ابتدائية مدينة تطوان"‬

"كوفيد - 19" يقتحم أسوار "ابتدائية مدينة تطوان"‬
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 07:15

أظهرت التحاليل المخبرية التي أجريت لموظفة بالمحكمة الابتدائية الجديدة بمدينة تطوان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الموظفة المصابة، التي تشتغل بقسم التنفيذ الزجري بالمحكمة سالفة الذكر، سبق أن ظهرت عليها أعراض تتوافق إلى حد كبير مع تلك التي يعاني منها حاملو الفيروس؛ وهو دعا إلى خضوعها لتحاليل الكشف عن "كوفيدـ 19"، التي جاءت نتائجها إيجابية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى، فور تأكيد إصابة الموظفة المعنية، إخضاع عدد من مخالطيها من الموظفين العاملين بالمصلحة ذاتها للتحاليل قصد التأكد من سلامتهم الجسدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.