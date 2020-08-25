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"كوفيد - 19" يقتحم أسوار "ابتدائية مدينة تطوان"
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 07:15
أظهرت التحاليل المخبرية التي أجريت لموظفة بالمحكمة الابتدائية الجديدة بمدينة تطوان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الموظفة المصابة، التي تشتغل بقسم التنفيذ الزجري بالمحكمة سالفة الذكر، سبق أن ظهرت عليها أعراض تتوافق إلى حد كبير مع تلك التي يعاني منها حاملو الفيروس؛ وهو دعا إلى خضوعها لتحاليل الكشف عن "كوفيدـ 19"، التي جاءت نتائجها إيجابية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى، فور تأكيد إصابة الموظفة المعنية، إخضاع عدد من مخالطيها من الموظفين العاملين بالمصلحة ذاتها للتحاليل قصد التأكد من سلامتهم الجسدية.