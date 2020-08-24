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كُتّاب وآراء
انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة
سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 31 إصابة جديدة فقط بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 9204 حالات منذ بداية الجائحة؛ من ضمنها 217 وفاة، ما يمثل 17.28 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.
وتوزعت الإصابات الجديدة على عمالة طنجة أصيلة بـ7 حالات، يليها إقليما تطوان والعرائش بـ6 إصابات، ثم 5 حالات بشفشاون، و3 بالمضيق، والحسيمة بحالتين، وحالة واحدة بكل من إقليم وزان وإقليم الفحص أنجرة.
في المقابل، ارتفع عدد المتعافين بالجهة ذاتها إلى 8063 حالة، عقب تسجيل 169 حالة شفاء جديدة؛ منها 80 حالة بطنجة، 33 بإقليم تطوان، و27 متعافيا بالعرائش، بالإضافة إلى 15 حالة شفاء بالحسيمة، ثم 14 متماثلا للشفاء بوزان.
وبلغة الأرقام دائما، سجلت الجهة 5 وفيات، ليصل معدل الإماتة بالفيروس في الجهة إلى 2.34 في المائة؛ بينما سجلت نسبة الشفاء ارتفاعا من 87 في المائة، في وقت بلغ فيه عدد الحالات النشطة إلى 914 إلى حدود الساعة السادسة من مساء الاثنين.