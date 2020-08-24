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الرئيسية | جهات | انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة

انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة

انخفاض ملحوظ في "إصابات كورونا" بجهة طنجة
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 24 غشت 2020 - 21:35

سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 31 إصابة جديدة فقط بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 9204 حالات منذ بداية الجائحة؛ من ضمنها 217 وفاة، ما يمثل 17.28 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عمالة طنجة أصيلة بـ7 حالات، يليها إقليما تطوان والعرائش بـ6 إصابات، ثم 5 حالات بشفشاون، و3 بالمضيق، والحسيمة بحالتين، وحالة واحدة بكل من إقليم وزان وإقليم الفحص أنجرة.

في المقابل، ارتفع عدد المتعافين بالجهة ذاتها إلى 8063 حالة، عقب تسجيل 169 حالة شفاء جديدة؛ منها 80 حالة بطنجة، 33 بإقليم تطوان، و27 متعافيا بالعرائش، بالإضافة إلى 15 حالة شفاء بالحسيمة، ثم 14 متماثلا للشفاء بوزان.

وبلغة الأرقام دائما، سجلت الجهة 5 وفيات، ليصل معدل الإماتة بالفيروس في الجهة إلى 2.34 في المائة؛ بينما سجلت نسبة الشفاء ارتفاعا من 87 في المائة، في وقت بلغ فيه عدد الحالات النشطة إلى 914 إلى حدود الساعة السادسة من مساء الاثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كموني الاثنين 24 غشت 2020 - 21:39
احسن حل لمنطقة مراكش طنجة البيضاء فاس هو : اعادة الحجر الصحي لمدة شهرين كما كان هو الحال في مارس و ابريل .
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-5
2 - وجدي الاثنين 24 غشت 2020 - 21:41
الحمد لله والشكر لله. اللهم احفظ ناس طنجة وأهل الشمال.ناس نخوة وكرم وشهامة.كما أن عروس الشمال مدينة مضيافة وخيرها على المغرب أجمع
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14
3 - جميلة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:43
اللهم لك الحمد يارب العالمين أنا من سكان مدينة طنجة وهذا الخبر ريحني الحمد لله وعقبال يارب جميع مدن بلدي الحبيب اللهم ارفع عنا الوباء وعن جميع بلاد المسلمين جميعا والله يشافي كل مريض
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20
4 - واحد من المغاربة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:57
اللهم لك الحمد والشكر اتمنى ان يكون مؤشر خير لتراجع انتشار الوباء في مغربنا الحبيب اللهم احفظ كل المغاربة منه
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13
5 - نجاة الاثنين 24 غشت 2020 - 21:58
مجرد ملاحظة. بالنسبة لمدينة الرباط فقد سجلت اليوم 16 حالة إصابة جديدة . هذا العدد يتكرر منذ خمسة أيام. لا أدري هل هو مجرد صدفة أم تكتم على العدد الحقيقي.
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11
6 - طنجاوي الاثنين 24 غشت 2020 - 21:59
الحمد لله على كل حال ، والشفاء لكل المغاربة طنجاوي يحبكم
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12
7 - محمد الاثنين 24 غشت 2020 - 22:06
الله يحفظ بلدنا ويرفع علينا هذا الوباء يارب آمين
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2
8 - عفاف الاثنين 24 غشت 2020 - 22:24
ربنا إرفع عنا هذا الوباء وفك عنا هذا الشقاء.
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0
9 - Observateur الاثنين 24 غشت 2020 - 22:25
أحيي سكان مدينة طنجة على الوعي الذي أبانوا عليه في مواجهة جائحة كورونا. مثلا, عندما تستعد لدخول إلى متجر حتى وإن كان صغيرا, يُطلب منك ارتداء كمامة في حالة عدم ارتدائها. إن شاء الله عما قريب وبمساهمة الجميع, سنهزم الفيروس الخبيث على كامل التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة.
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