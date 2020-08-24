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كُتّاب وآراء
جماعة "بوعرك" تتعزّز بافتتاح أول مركز صحّي
افتُتح، الاثنين، أول مركز صحّي بجماعة بوعرك، التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور، لتقديم الخدمات الطبية عن قرب لصالح السّكان الذين كانوا يتكبّدون مشاق الانتقال إلى المراكز الصحية للجماعات المجاورة.
المشروع، الذي شُيّد فوق قطعة أرضية تابعة لوزارة الفلاحة تقع داخل المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ببوعرك، جرى تمويله من لدن صندوق التنمية القروية وتجهيزه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال محمادي توتوح، رئيس جماعة بوعرك، إن "المشروع سيعمل أساسا على تخفيف معاناة السكان الذين كانوا يضطرون إلى الانتقال إلى مستشفى الحسني الإقليمي أو المراكز الصحية التابعة لجماعات الإقليم للاستفادة من الخدمات الطبية".
وأضاف المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المركز الصحي بُني بمواصفات عصرية ويتوفر على التجهيزات اللوجيستيكية الأساسية وعلى سكن وظيفي، ويراهن على التوفر على طاقم طبي يقوم بالمهام المنوطة به على أكمل وجه ووفق انتظارات السكان".
وختم توحتوح تصريحه قائلا: "سنعمل، مستقبلا، على مضاعفة جهودنا مع كافة المتدخلين من أجل توفير مركز صحي ثان في المنطقة البورية من جماعة بوعرك، لتمكين كافة السّكان من الخدمات الطبية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
هنيئا لجماعة بوعرك بهذا الانجاز العظيم بعد اكثر من ستون سنة من ما يسمى الاستقلال هاهي جماعة في المغرب المنسي تحضى باول سيبطار قروي قد يعمل او لا يعمل كما يقع لاغلب المراكز الاخرى في هذا البلد البءيس !!
هذه فضيحة في حد ذاتها !!
السؤال هو كيف كانت تتداوى ساكنة الجماعة طيلة القرن الماضي والعشرون سنة الماضية