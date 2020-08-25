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كُتّاب وآراء
عودة معدل الإصابة بـ"كورونا" إلى الارتفاع بسبتة
بعد الانخفاض الملحوظ في معدل الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، الذي سجله ثغر سبتة، الأحد، عادت وتيرة تفشي الفيروس إلى التصاعد، الاثنين، بإعلان السلطات الصحية بالمدينة عن 10 حالات إيجابية جديدة، في أسوأ حصيلة يومية تسجلها منذ عودة الوباء إليها، قبل ما يقارب الشهر.
بالمقابل، أعلن الفرع المحلي للمعهد الوطني للإدارة الصحية بسبتة عن تسجيل حالة شفاء جديدة، لأول مرة منذ أسابيع، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من "كوفيد-19" إلى 223 حالة، من أصل 289 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة؛ من ضمنها الأربع حالات وفاة المسجلة سابقا.
وبلغت عدد الحالات النشطة، إلى حدود مساء الاثنين، 62 مصابا، جميعهم يتابعون البروتوكول العلاجي، ضمن إجراء العزل الصحي المنزلي، باستثناء حالة واحدة ترقد بغرفة العزل الطبي بقسم الطوارئ في المستشفى الجامعي لسبتة.