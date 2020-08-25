24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء (5.00)

  2. هل يلجأ المغرب إلى "بلازما دم المتعافين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"؟ (5.00)

  3. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  4. سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب (5.00)

  5. هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | محاصرة الوباء ترفع أثمنة الطاكسيات بالبيضاء

محاصرة الوباء ترفع أثمنة الطاكسيات بالبيضاء

محاصرة الوباء ترفع أثمنة الطاكسيات بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 09:15

لجأ أصحاب سيارات الأجرة (الكبيرة) إلى مضاعفة أسعار نقل الركاب، مباشرة بعد تفعيل قرار عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لهذا الصنف من سيارات الأجرة، عقب تفشي فيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء.

وعبّر مجموعة من المواطنين عن تذمرهم من هذه الزيادات التي تضر بشكل مباشر بقدرتهم الشرائية، خاصة في هذه الفترة التي شهدت مداخيلهم اليومية تراجعا كبيرا، بسبب تبعات تفشي فيروس "كورونا" بالدار البيضاء وباقي المدن المغربية.

وربط سائقون لسيارات الأجرة هذه الزيادة بتخفيض عدد الركاب إلى النصف من جهة، وعدم رغبة ملاكي سيارات الأجرة والمأذونية التخفيض من القيمة اليومية لاستغلال هذا النوع من السيارات.

وعمدت فئة عريضة من المواطنين المقيمين في الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء إلى استعمال الحافلات أو بطائق التنقل بواسطة "الطرامواي"، تفاديا لأداء مبالغ مالية مقابل تنقلهم صوب مقرات عملهم بوسط المدينة أو في المناطق الصناعية المنتشرة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.