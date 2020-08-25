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كُتّاب وآراء
جهة الشّرق تحصي 24 حالة شفاء ووفاة واحدة
عرفت الحالة الوبائية بجهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 956 حالة في عموم الجهة منذ بداية الجائحة.
وتوزّعت الإصابات الجديدة، وفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية، بين عمالة وجدة-أنجاد بـ11 حالة، وإقليم جرسيف بـ8 حالات، وإقليم بركان بـ5 حالات.
وسجّلت الجهة، في الفترة الزمنية ذاتها، 24 حالة شفاء، موزّعة بين وجدة أنجاد وجرسيف وفكيك بـ6 حالات في كلّ إقليم، وبركان والدريوش بحالتين، وجرادة وتاوريرت بحالة واحدة.
وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب "كوفيد-19" بجهة الشّرق إلى 21 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة في إقليم جرسيف.