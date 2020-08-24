درعة تافيلالت تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد ايت حساين

سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بعموم الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 1917 حالة.

وحسب المعطيات التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين، توزعت الحالات الجديدة المعلنة على ورزازات بـ26 حالة، وزاكورة بـ6 حالات، وإقليم تنغير بحالتين.

وعرفت الجهة ذاتها، خلال الفترة المذكورة، تسجيل حالة وفاة واحدة، وهي محسوبة على إقليم ورزازات، ليرتفع مجموع الوفيات، منذ بداية ظهور الفيروس، إلى 48 حالة بعموم الجهة، تشير معطيات المديرية الجهوية للصحة.

وخلال الفترة نفسها، سجلت جهة درعة تافيلالت 25 حالة شفاء إضافية؛ منها 11 حالة بإقليم ميدلت، و11 حالة بإقليم تنغير، و3 حالات بإقليم ورزازات، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1281 حالة، منذ بداية انتشار وباء كورونا المستجد.

وتبعا للبيانات الرسمية، يعالج من الفيروس بالجهة ما مجموعه 567 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، ما مجموعه 57825 حالة.