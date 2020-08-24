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كلية "سلوان" تنفي "شائعة" تأجيل الامتحانات

كلية "سلوان" تنفي "شائعة" تأجيل الامتحانات
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 24 غشت 2020 - 22:39

نفت الكليّة متعدّدة التخصّصات بالنّاظور "شائعة" تأجيل امتحانات الدورة الخريفية الاستدراكية والدورة الربيعية العادية التي روّج لها بلاغ كاذب على مجموعات موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في بيان التّكذيب الصّادر عن عمادة الكلية سالفة الذكر: "تتداول بعض الجهات في وسائل التّواصل الاجتماعي إعلانا كاذبا، مفاده أن امتحانات الموسم الجامعي 2019/2020 قد تم تأجيلها"، مؤكّدا أن "هذا الخبر كاذب لا أساس له من الصحّة".

وندّد البيان بـ"هذا السلوك غير المبالي بمصير الطلبة"، مشيرًا إلى احتفاظ المؤسسة الجامعية بـ"حق المتابعة لدى الجهة المختصّ"، ومؤكّدا "أن الامتحانات ستجرى حسب مواعيدها المعلن عنها سابقًا".

واعتبر علي أزديموسى، عميد الكليّة متعدّدة التخصّصات بالنّاظور، أن "الغرض من وراء هذه البلاغات الكاذبة التّشويش على الطلبة وعرقلة السّير العادي الذي حاولت الكلية نهجه لاستكمال الموسم الجامعي، بعد تأجيل الامتحانات بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا المستجدّ".

وأشار المتحدّث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، تعقيبا على نشر البلاغ الكاذب، إلى أنّها "ليست المرّة الأولى التي تُنشر فيها بلاغات منسوبة إلى الكلية؛ ما يستدعي متابعة الجهات الواقفة وراء هذا السلوك، لما في ذلك من تغليط للطلبة وتبخيس لمجهودات الكلية".

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