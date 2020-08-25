24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة الدار البيضاء
- استثمارات المغرب في "السندات الأمريكية" تفوق 4 مليارات دولار
- التعليم عن بعد
- الكرة الحديدية تستقطب الشباب
- مجلس الدفاع الفرنسي يقيّم تطوّر وباء "كوفيد-19"
"خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة الدار البيضاء (5.00)
هل يلجأ المغرب إلى "بلازما دم المتعافين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"؟ (5.00)
باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)
- الفنانة المغربية ثريا جبران في ذمة الله عن 68 عاما - (146)
- الرفع من عدد نواب البرلمان لتمثيل الجالية يصطدم بالكلفة المالية - (139)
- المغرب يسجل 903 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (87)
- باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب - (76)
- "استمارة" تنتظر الراغبين في التعليم الحضوري - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تأجيل امتحانات "كلية الآداب" في العاصمة الرباط
يبدو أن المخطط الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص الامتحانات الجامعية، لن يمر بالسهولة المتوقعة، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.
بعدما كان مقررا أن تنطلق الامتحانات ابتداء من 31 غشت الجاري، أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط تأجيلها إلى وقت لاحق، دون أن تحدد تاريخا جديدا لإجرائها.
وأوضحت الكلية أن "قرار تأجيل امتحانات الدورة الربيعية برسم موسم 2019-2020 جاء نظرا لتطور الحالة الوبائية، وحرصا من الإدارة على الحفاظ على سلامة كل مكونات الكلية من أساتذة وطلبة وإداريين".