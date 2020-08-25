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تأجيل امتحانات "كلية الآداب" في العاصمة الرباط

تأجيل امتحانات "كلية الآداب" في العاصمة الرباط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 12:20

يبدو أن المخطط الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص الامتحانات الجامعية، لن يمر بالسهولة المتوقعة، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

بعدما كان مقررا أن تنطلق الامتحانات ابتداء من 31 غشت الجاري، أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط تأجيلها إلى وقت لاحق، دون أن تحدد تاريخا جديدا لإجرائها.

وأوضحت الكلية أن "قرار تأجيل امتحانات الدورة الربيعية برسم موسم 2019-2020 جاء نظرا لتطور الحالة الوبائية، وحرصا من الإدارة على الحفاظ على سلامة كل مكونات الكلية من أساتذة وطلبة وإداريين".

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