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تسرب مياه عادمة يقض مضجع ساكني دوار القصبة

تسرب مياه عادمة يقض مضجع ساكني دوار القصبة
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 07:50

يعيش سكان دوار القصبة في جماعة تسينت، التابعة لدائرة فم زكيد بعمالة طاطا، في وسط بيئي هش، بسبب تدفق المياه العادمة من قنوات الصرف الصحي.

السكان المتضررون دعوا، في رسالة وجهتها جمعية أكرف للتنمية، الجهات المعنية إلى التدخل لإصلاح التشققات الموجودة في محيط خزان الصرف الصحي.

وحسب المراسلة نفسها، الموجهة إلى قائد قيادة تسينت، فإن التشققات الموجودة في صهريج تمجراش "تستدعي تدخلا عاجلا لمواجهة كارثة بيئية محتملة".

وتُظهر مقاطع "فيديو" وثق فيها السكان المتضررون معاناتهم، برَكا من المياه العادمة المتسربة من قنوات الصرف الصحي، وبالوعات وسط الدوار ممتلئة عن آخرها بالمياه العادمة، وهو ما يشكل خطرا على صحتهم.

وطالبت جمعية أطرف للتنمية باستبدال أغطية البالوعات المكسورة، والبحث عن طريقة لمنع تسرب الروائح الكريهة منها، وبناء حواجز وقائية لحماية شبكة التطهير السائل من الفيضانات.

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