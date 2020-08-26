جامعة سطات تحدّد مراكز محلية وإقليمية للامتحانات

إبراهيم الحافظون من سطات

حدّدت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات أربعة مراكز للقرب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، لاجتياز طلبة الإجازة الأساسية امتحانات الدورة الربيعية المبرمجة في السابع من شتنبر المقبل، استحضارا لسلامة الطلبة وصحتهم في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة "كوفيد-19".

وحصرت عمادة كلّيتي الحقوق والاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات عدد مراكز امتحانات السداسي السادس والرابع والثاني للدورة الربيعية في خمسة، حسب بلاغ صادر عنها، توصلت به هسبريس. ويتعلّق الأمر بمراكز كل من سطات وبرشيد وخريبكة وابن أحمد والجديدة.

وطالبت عمادة الكلية، حسب البلاغ، الطلبة المعنيين باختيار مركز الامتحان الذي يرونه مناسبا، مع تعبئة المعلومات المطلوبة على رابط حدّدته ابتداء من أمس الإثنين إلى غاية يوم الأحد 30 غشت الجاري، علما أن اختبارات طلبة الاقتصاد والتدبير تقتصر على مركزي سطات وبرشيد.

ودعا عميد كليتي الحقوق والاقتصاد بسطات الطلبة الأجانب المتواجدين خارج أرض الوطن، إلى الإشارة إلى ذلك في الخانة المخصصة لهم على رابط أعلنته العمادة، حتى يتمكنوا من إيجاد الصيغ الملائمة لاجتياز الامتحانات، التي ستبدأ كما هو معلوم يوم الإثنين 7 شتنبر القادم حسب البرنامج الذي ستعلنه المؤسسة على موقعها الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من جمعيات النقل المدرسي بالعالم القروي لإقليمي سطات وبرشيد بادرت إلى وضع سيارات النقل المدرسي رهن إشارة الطلبة والطالبات التابعين لجامعة الحسن الأول بسطات، المقبلين على اجتياز الامتحانات خلال شهر شتنبر المقبل، قصد تأمين تنقّلهم من مقرات سكنهم نحو مراكز الامتحانات والعودة مساء طيلة أيام الاختبارات.

وأعلنت عدد من الجماعات الترابية افتتاح باب تسجيل الطلبة والطالبات الراغبين في الاستفادة من النقل خلال فترة الامتحانات، كجماعة أولاد عامر، وبني خلوك، وبلدية البروج، وسيدي أحمد الخدير وغيرها بإقليمي سطات وبرشيد.

وفي السياق ذاته مازالت جمعيات أخرى تحصي الطلبة الراغبين في الاستفادة من التنقل، قبل أن تتدارس الطريقة التي يمكن أن تقدّم بها خدماتها وفق مراكز الامتحانات المعلنة، شريطة عدم تزامنها مع الدخول المدرسي للأسلاك الأخرى، التي ستكون الأولى بالاستفادة من النقل المدرسي، نظرا لضعف أسطول النقل المدرسي ببعض الجماعات الترابية.