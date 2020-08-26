توقعات الأرصاد الجوية لطقس الأربعاء في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار ارتفاع درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، والسهول الداخلية، وسهول المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية.

وسيبقى الطقس حارا كذلك فوق المناطق الشمالية والوسطى، والجنوب، والجنوب الشرقي ومحليا بالمنطقة الشرقية.

وستتشكل كالعادة سحب منخفضة كثيفة ومستمرة الانتشار محليا، مع ضباب أو أمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وأيضا على سواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تمرکز سحب أخرى ركامية ومحملة بقطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، والسهول الغربية المجاورة لها، وجنوب المنطقة الشرقية، مع إمكانية امتداد هذه السحب حتى الجنوب الشرقي من البلاد.

وستنتشر سحب مدارية آتية من الجنوب بجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعد متفرق محليا. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشرقي بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و34 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشمال وشرق الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس وسهول تادلة، وما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وفيما تبقى من السهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشرق الواجهة المتوسطية وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، وجوار السواحل الجنوبية، والجنوب الغربي للأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 14 و20 درجة بالأطلس الكبير.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 42 و48 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وشمال ووسط الأقاليمنا الجنوبية، ومنطقة سوس، والسهول الداخلية، والشياضمة، وعبدة، وغرب السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 38 و42 درجة بالجنوب الشرقي، والريف الغربي، وشرق السايس، وأقصى الجنوب.

وستكون ما بين 32 و39 درجة بكل من الساحل المتوسطي، وسهول المحيط الأطلسي، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما تبقى من منطقة الريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، والمنطقة الشرقية، وجوار السواحل الجنوبية والجنوب الغربي للأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 24 و31 درجة على السواحل ومرتفعات الأطلس الكبير.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.