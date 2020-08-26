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كُتّاب وآراء
الوباء يؤخر موعد الامتحانات الربيعية بجامعة فاس
أعلنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تأجيل انطلاق امتحانات الدورة الربيعية المقررة سابقا في الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل إلى موعد لاحق، وذلك بالنسبة لجميع المسالك بكل المؤسسات التابعة لها.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ صادر عن رئاسة الجامعة، الثلاثاء، أكدت من خلاله أن هذا القرار تم اتخاذه عقب اجتماع مجلس التنسيق للجامعة لمناقشة تنظيم هذه الامتحانات والتدابير الاحترازية الواجبة لمنع تفشي وباء كورونا.
وأشارت رئاسة جامعة فاس إلى أن قرار التأجيل تم اتخاذه في ظل الظرفية الاستثنائية المرتبطة بوباء "كوفيد- 19"، وصدور البلاغ الإخباري لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم 24 غشت الجاري حول استكمال الموسم الجامعي 2019/2020.
وأكدت جامعة فاس في بلاغها، الذي توصلت به هسبريس، على إجراء امتحانات الدورة الربيعية عن بعد للموسم الجامعي ذاته في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وفي مسالك الإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص في كل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
كما أوضحت الجامعة ذاتها أنها ستفتح منصة للتسجيل القبلي للامتحانات الحضورية لمسالك الإجازة الأساسية على البوابة الإلكترونية للجامعة عما قريب، ستتيح للمترشحين إمكانية اختيار مركز القرب الذي سيمتحنون فيه، مشيرة إلى أن كل مؤسسة جامعية ستعلن، في الأيام القادمة، الجداول التفصيلية والتدابير التنظيمية لهذه الامتحانات عن بعد أو حضوريا، وفق ما ستقرره هياكلها.
وطلبت جامعة فاس من كل طالب مصاب بفيروس كورونا التصريح بذلك عبر منصة التسجيل القبلي للامتحان من أجل تمكينه لاحقا، بعد شفائه من المرض، من اجتياز هذا الامتحان.