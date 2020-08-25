"وزارة الأوقاف" تنفي إلغاء امتحانات التعليم العتيق

هسبريس من الرباط

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما راج حول إلغاء الامتحانات الإشهادية الخاصة بالتعليم العتيق، التي سبق الإعلان عن تاريخ إجرائها.

وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، إن جهات مجهولة تروج مذكرة مزورة تدعي إلغاء الامتحانات الإشهادية الخاصة بالتعليم العتيق.

وشددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أنه لم يطرأ أي تغيير على موعد إجراء الامتحانات المعلن عنها سابقا.