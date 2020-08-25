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الرئيسية | جهات | 37 إصابة بكورونا ببولمان في أقل من 24 ساعة

37 إصابة بكورونا ببولمان في أقل من 24 ساعة

37 إصابة بكورونا ببولمان في أقل من 24 ساعة
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 17:20

أحصى إقليم بولمان، ما بين ليلة الاثنين وظهر الثلاثاء، 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية تعد الأسوأ من حيث عدد الإصابات بالفيروس بهذا الإقليم منذ بداية تفشي الجائحة.

وبحسب ما أعلنت عنه مندوبية الصحة ببولمان، فإن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تتوزع على مركز ميسور بـ28 حالة، وجماعة سيدي بوطيب بـ4 حالات، وجماعة إيموزار مرموشة بـ3 حالات، ومركز بولمان وجماعة المرس بحالة واحد بكل منهما.

وبهذه الحالات الجديدة للإصابة بمرض "كوفيد-19" تقفز الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس بعموم إقليم بولمان إلى 238 حالة مؤكدة، بينما بلغ مجموع الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 5209 حالات.

وبلغ إجمالي الحالات المتعافية بالإقليم 127 حالة، بينما يرقد تحت العلاج 109 أشخاص، فيما توفي جراء الإصابة بالفيروس شخصان اثنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ilias الثلاثاء 25 غشت 2020 - 17:52
الله يحفض ناس بولمان و ناس المغرب كاملين يا ربي
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2 - ع.ع الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:16
للاسف حتى اقصى المناطق لم تسلم من تسلل الوباء اليها. لا مفر لنا سوى خلق وعي حقيقي لدى المواطن بخطورة هذا الداء. وإقرار العقوبات الصارمة في حق من ينهجون السلوك الأناني المتعالي على القيم الإنسانية المبنية على روح التضامن.
رسالة للذين يستصغرون الوضع ويروجون للفكر الخرافي.
رسالة للدولة والسلطات العليا ان تعيد النظر في صورة الانسان ابمغربي والوطن ما بعد الوباء.
انهضوا بالتعليم والصحة والقضاء العادل والأمن تنشدون مستقبلا حيث وطن العلم والمعرفة
رسالة لمن هم مهوسون بالتفاهة اين هم فنانوكم ومواهبكم.؟
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