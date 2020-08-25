37 إصابة بكورونا ببولمان في أقل من 24 ساعة

رشيد الكويرتي من فاس

أحصى إقليم بولمان، ما بين ليلة الاثنين وظهر الثلاثاء، 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية تعد الأسوأ من حيث عدد الإصابات بالفيروس بهذا الإقليم منذ بداية تفشي الجائحة.

وبحسب ما أعلنت عنه مندوبية الصحة ببولمان، فإن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تتوزع على مركز ميسور بـ28 حالة، وجماعة سيدي بوطيب بـ4 حالات، وجماعة إيموزار مرموشة بـ3 حالات، ومركز بولمان وجماعة المرس بحالة واحد بكل منهما.

وبهذه الحالات الجديدة للإصابة بمرض "كوفيد-19" تقفز الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس بعموم إقليم بولمان إلى 238 حالة مؤكدة، بينما بلغ مجموع الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 5209 حالات.

وبلغ إجمالي الحالات المتعافية بالإقليم 127 حالة، بينما يرقد تحت العلاج 109 أشخاص، فيما توفي جراء الإصابة بالفيروس شخصان اثنان.