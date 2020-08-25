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فيروس كورونا المستجد يصيب باشا مدينة سلوان

فيروس كورونا المستجد يصيب باشا مدينة سلوان
هسبريس من الناظور
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:18

كشفت تحاليل مخبرية، الثّلاثاء، إصابة باشا مدينة سلوان، التابعة ترابيا لإقليم النّاظور، بفيروس كورونا المستجدّ.

وكشف مصدر أن خلية اليقظة الوبائية نقلت الباشا، صباح الثلاثاء، إلى قسم الحجر الصحّي بمستشفى الحسني لمتابعة علاجه.

وشرعت السلطة المحلية منذ تأكدت إصابة الباشا بـ "كوفيد-19" في تحديد مخالطيه على مستوى مكان عمله لإخضاعهم للتّحاليل المخبرية.

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1 - عصام الثلاثاء 25 غشت 2020 - 16:08
ألم يكن السيد الباشا يضع الكمامة في الخارج مثل "الناس العاديين"؟؟؟ ألم يكن يحترم مسافة الأمان التي فرضتها السلطات على المواطنين "العاديين" ؟؟ أم أن الباشا لم يكن يستعمل الجيل المعقم ويغسل بالماء والصابون مثل "الناس العاديين" ؟
نتمنى له الشفاء العاجل ولجميع المصابين بهذا الوباء وندعو الله ان يحفظ وطننا الحبيب.
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