فيروس كورونا المستجد يصيب باشا مدينة سلوان

هسبريس من الناظور

كشفت تحاليل مخبرية، الثّلاثاء، إصابة باشا مدينة سلوان، التابعة ترابيا لإقليم النّاظور، بفيروس كورونا المستجدّ.

وكشف مصدر أن خلية اليقظة الوبائية نقلت الباشا، صباح الثلاثاء، إلى قسم الحجر الصحّي بمستشفى الحسني لمتابعة علاجه.

وشرعت السلطة المحلية منذ تأكدت إصابة الباشا بـ "كوفيد-19" في تحديد مخالطيه على مستوى مكان عمله لإخضاعهم للتّحاليل المخبرية.