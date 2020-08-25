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120 حالة قيد العلاج من "كورونا" بمليلية المحتلّة

120 حالة قيد العلاج من "كورونا" بمليلية المحتلّة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:05

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بمدينة مليلية المحتلّة، الثّلاثاء، إلى 271 حالة، بعد رصد 11 إصابة جديدة.

ووفق ما أعلنت عنه المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للصحة بالمدينة ذاتها، فقد سُجلت أيضا حالتا شفاء رفعتا حصيلة المتعافين إلى 149 حالة.

ويتابع العلاجَ حاليا من فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 120 حالة، منها 7 حالات تتابع علاجها بمستشفى "كومركال"، فيما أُدخلت، الثلاثاء، حالة واحدة إلى قسم العناية المركّزة.

جدير بالذّكر أنّ عدد الوفيات نتيجة الفيروس التّاجي في مليلية المحتلة ظلّ مستقرًّا في حالتين سجّلتا نهاية شهر مارس المنصرم.

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1 - بدر الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:18
يجب لبس الكمامة و غسل اليدين و أيضا غسل الأسنان بمعجون معترف به من منظمة الصحة
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