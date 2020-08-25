24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "خرق التدابير الصحية" يسائل الوعي الفردي لساكنة‎ الدار البيضاء (5.00)

  2. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  3. باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)

  4. سويسرا تدعم المتضررين من أزمة كورونا بالمغرب (5.00)

  5. هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حريق مهول يلتهم "واحة تيغمرت" ضواحي كلميم

حريق مهول يلتهم "واحة تيغمرت" ضواحي كلميم

حريق مهول يلتهم "واحة تيغمرت" ضواحي كلميم
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:10

تواصل مصالح القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بكلميم، مدعومة بأفراد من القوات المسلحة الملكية، عملية إخماد الحريق المهول الذي شب زوال الثلاثاء بواحة تيغمرت ضواحي مدينة كلميم.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لهسبريس بخصوص الحصيلة الأولية للحادث، فقد ساهمت رياح الشرقي التي تعرفها المنطقة في اتساع رقعة النيران التي التهمت عشرات أشجار النخيل وامتدت ألسنتها إلى المنازل القريبة من موقع الحريق، متسببة في اختناق مجموعة من المواطنين الذين نقلوا على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

واستنفرت الواقعة مختلف السلطات المحلية والإقليمية بإقليم كلميم، التي انتقلت إلى واحة تيغمرت من أجل الوقوف على عملية الإطفاء وتقييم الحصيلة الكاملة للأضرار.

كما جرى فتح بحث ميداني من طرف مصالح الدرك الملكي قصد الوصول إلى الأسباب الكامنة وراء اندلاع هذا الحريق المهول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.