حريق مهول يلتهم "واحة تيغمرت" ضواحي كلميم

مصطفى البكار من تزنيت

تواصل مصالح القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بكلميم، مدعومة بأفراد من القوات المسلحة الملكية، عملية إخماد الحريق المهول الذي شب زوال الثلاثاء بواحة تيغمرت ضواحي مدينة كلميم.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لهسبريس بخصوص الحصيلة الأولية للحادث، فقد ساهمت رياح الشرقي التي تعرفها المنطقة في اتساع رقعة النيران التي التهمت عشرات أشجار النخيل وامتدت ألسنتها إلى المنازل القريبة من موقع الحريق، متسببة في اختناق مجموعة من المواطنين الذين نقلوا على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

واستنفرت الواقعة مختلف السلطات المحلية والإقليمية بإقليم كلميم، التي انتقلت إلى واحة تيغمرت من أجل الوقوف على عملية الإطفاء وتقييم الحصيلة الكاملة للأضرار.

كما جرى فتح بحث ميداني من طرف مصالح الدرك الملكي قصد الوصول إلى الأسباب الكامنة وراء اندلاع هذا الحريق المهول.