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كُتّاب وآراء
سلطات الرباط تشن حملة ضد مخالفي ارتداء الكمامة
شنت السلطات الأمنية بمنطقة حي يعقوب المنصور بالرباط حملة، الثلاثاء، ضد مخالفي ارتداء الكمامة، تمت خلالها زيارة أماكن مختلفة بالمنطقة، سواء المقاهي أو الأسواق أو الحدائق، والتحسيس والتوعية بأهمية ارتداء الكمامات، بمشاركة فاعلين جمعويين بالمنطقة.
وقال عبد العالي الرامي، فاعل جمعوي بالمنطقة، إن هذه "الحملة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية وتجديد العهد بالحملات التحسيسية التي كانت تجريها فعاليات المجتمع المدني مع السلطات المحلية والأمنية، وتماشيا مع الخطاب الملكي الأخير الذي كان خطابا للمكاشفة مع الشعب حول الوضعية الوبائية التي تحتاج منا إلى اليقظة وتكتل جميع القوى وأفراد المجتمع لتحسيس المجتمع والدعوة إلى اليقظة، ومن أجل عدم العودة إلى الحجر الصحي مجددا".
وأضاف المتحدث، ضمن تصريح لهسبريس، أن الحملة "كان لها الأثر الإيجابي من أجل تحسيس المواطنين بشأن استعمال الكمامة وقائيا واحترازيا، والشرح للمواطنين لتفادي التهور؛ فرغم أن المسألة فيها زجر إلا أن الغاية هي التحسيس".
وتابع قائلا: "كان لها صدى طيب، لكن للأسف هناك فئة متهورة لم تستوعب الأمر، إلا أن يقظة جميع المصالح بدأت تعطي أكلها وأصبحنا نرى التزاما كبيرا في الفضاءات العامة".
وأورد الفاعل الجمعوي ذاته أن "المجتمع المحلي منخرط، ونتمنى أن نكسب رهان هذه المرحلة ونمر مرورا آمنا لحماية وطننا جميعا".