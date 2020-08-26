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كُتّاب وآراء
الجائحة تصيب 140 حالة جديدة بجهة بني ملال
تواصل جهة بني ملال خنيفرة حصد المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم الجهود المتواصلة للسلطات المحلية التي عبأت مختلف أجهزتها للحد من انتشار هذه الجائحة، التي تمكنت إلى حد الساعة من إصابة 2339 حالة، بعد تسجيل 140 حالة جديدة اليوم بالجهة.
وأعلنت السلطات الصحية أن جهة بني ملال خنيفرة سجلت 140 إصابة مؤكدة جديدة إلى حدود السادسة من يوم الثلاثاء، بزيادة 37 حالة مقارنة مع يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة منذ بدء تفشي الوباء إلى 2339 إصابة مؤكدة.
وأفادت معطيات وفرتها المديرية الجهوية للصحة، في صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، بأن إقليم أزيلال سجل لوحده 68 حالة، مقابل 25 حالة فقط ببني ملال و20 بإقليم خنيفرة و18 بإقليم خريبكة، و09 بإقليم الفقيه بن صالح.
ورصدت المديرية ارتفاعا في حالات التعافي من فيروس كوفيد-19، إذ تماثل للشفاء 155 مصابا في ظرف 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالجهة إلى 1167 متعافيا.
وسجل إقليم بني ملال 103 حالات شفاء، وإقليم أزيلال 33 حالة، وإقليم الفقيه بن صالح 10 حالات، مع 3 حالات بإقليم خريبكة و6 بإقليم خنيفرة.
وأوضحت الجهة ذاتها أن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بلغ 1147 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي منذ ظهور الجائحة 82220؛ أما حالات الوفيات فارتفعت إلى 25 بعد تسجيل حالة واحدة بكل من إقليم خنيفرة وبني ملال.