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جهة طنجة تحصي 84 إصابة بـ"كورونا" و4 وفيات ‬

جهة طنجة تحصي 84 إصابة بـ"كورونا" و4 وفيات ‬
أيوب صدور من تطوان
الأربعاء 26 غشت 2020 - 05:50

يواصل معدل الإصابة بفيروس "كورونا" تصاعده بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ليبلغ 9288 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، عقب تسجيل 84 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بنسبة مرض بلغت 17.03 بالمائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

ووفق آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة، توزعت الإصابات الجديدة على 4 مناطق جغرافية، تصدرتها عمالة طنجة أصيلة بـ39 حالة، و22 إصابة بإقليم تطوان، ثم 15 حالة جديدة بعمالة المضيق الفنيدق، و8 إصابات بالعرائش.

وبخصوص حالات الشفاء، أعلنت الجهة ذاتها تماثل 101 شخص للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، منهم 43 بطنجة، و30 بتطوان، ثم 20 متعافيا بالحسيمة و4 متعافين بكل من العرائش ووزان، ليرتفع إجمالي المتعافين بالجهة إلى 8164 شخصا.

وارتفع مجموع ضحايا الفيروس بالجهة إلى 220 شخصا، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، ضمنها 3 وفيات بطنجة وحالة بتطوان، لتصل نسبة الإماتة إلى 2.36 بالمائة؛ في وقت بلغت نسبة التعافي 88 بالمائة، مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين قيد العلاج والتكفل ليصل إلى 892.

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