تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد ايت حساين

أحصت جهة درعة تافيلالت خلال الـ24 ساعة الماضية 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بعموم الجهة منذ بداية تفشي الجائحة إلى 2029 حالة، وفق البيانات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، حسب البيانات نفسها، على إقليم الرشيدية بـ57 حالة، و21 حالة بإقليم زاكورة، والعدد نفسه بإقليم ورزازات، فيما بلغ عدد الحالات الجديدة بإقليم ميدلت 13 حالة، ويبقى إقليم تنغير خلال الفترة ذاتها بدون إصابات جديدة.

وبلغ مجموع الحالات المسجلة بإقليم ورزازات، منذ بداية تفشي الوباء، 967 حالة، و613 حالة بإقليم الرشيدية، و205 بإقليم ميدلت، و138 بإقليم زاكورة، و106 بإقليم تنغير.

وفي الفترة نفسها، تم تسجيل 115 حالة شفاء إضافية، ما رفع إجمالي حالات التعافي بعموم الجهة، منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى 1396 حالة، تتوزع على إقليم الرشيدية بـ36 حالة، و27 حالة بإقليم ورزازات، و21 حالة بإقليم ميدلت، و18 حالة بإقليم زاكورة، و13 حالة بإقليم تنغير.

وبخصوص حالات الوفيات، أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت تسجيل حالتين إضافيتين بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم الرشيدية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 51 حالة وفاة، فيما يخضع 576 شخصا للعلاج بمختلف أقاليم الجهة.