السّلطات تشدّد مراقبة مصابين بـ"كورونا" بالناظور

عبد الكريم هرواش (صورة: محمد العبوسي)

شدّدت السلطة المحليّة بالنّاظور، ابتداءً من يوم الثّلاثاء، المراقبة على منازل مصابين بفيروس كورونا المستجدّ في عدد من الأحياء بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار تنزيل إجراءات متابعة العلاج في الحجر المنزلي من "كوفيد-19" لمصابين بأعراض خفيفة.

ووضعت السلطة المحلية عناصر أمن وقوات مساعدة أمام منازل مصابين بحيّ المطار وحي تاويمة، فيما ألزمت كلّ عائلة الاتصال بعون سلطة لاقتناء الاحتياجات الاستهلاكية.

يُذكر أن عددا من المصابين بفيروس كورونا المستجدّ بالناظور يتابعون العلاج وفق البروتوكول الطبي المعتمد في الحجر المنزلي لظهور أعراض خفيفة عليهم لا تقتضي نقلهم إلى المستشفى.