24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)

  2. هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)

  3. ذكرى الجيش الملكي (5.00)

  4. بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة (5.00)

  5. تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | السّلطات تشدّد مراقبة مصابين بـ"كورونا" بالناظور

السّلطات تشدّد مراقبة مصابين بـ"كورونا" بالناظور

السّلطات تشدّد مراقبة مصابين بـ"كورونا" بالناظور
عبد الكريم هرواش (صورة: محمد العبوسي)
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 00:05

شدّدت السلطة المحليّة بالنّاظور، ابتداءً من يوم الثّلاثاء، المراقبة على منازل مصابين بفيروس كورونا المستجدّ في عدد من الأحياء بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار تنزيل إجراءات متابعة العلاج في الحجر المنزلي من "كوفيد-19" لمصابين بأعراض خفيفة.

ووضعت السلطة المحلية عناصر أمن وقوات مساعدة أمام منازل مصابين بحيّ المطار وحي تاويمة، فيما ألزمت كلّ عائلة الاتصال بعون سلطة لاقتناء الاحتياجات الاستهلاكية.

يُذكر أن عددا من المصابين بفيروس كورونا المستجدّ بالناظور يتابعون العلاج وفق البروتوكول الطبي المعتمد في الحجر المنزلي لظهور أعراض خفيفة عليهم لا تقتضي نقلهم إلى المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.