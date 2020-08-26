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حالة جديدة تزيد "إصابات الجائحة" في القصر الكبير‎

حالة جديدة تزيد "إصابات الجائحة" في القصر الكبير‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 13:15

سجلت مدينة القصر الكبير حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تحاليل مخبرية إيجابية ظهرت نتائجها مساء الثلاثاء.

ويتعلق الأمر، وفق مصدر لهسبريس، بمستخدم في محطة للوقود بالمدينة، تقرر على الفور إغلاقها ودعوة العاملين بها إلى إجراء التحاليل المخبرية.

وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات التابعة لإقليم العرائش، لوضعه تحت تدابير الرعاية الصحية لتلقي العلاج وفق البروتوكول الصحي المعمول به.

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