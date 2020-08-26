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مندوبية السجون تنفي وجود الفيروس في "عكاشة"

مندوبية السجون تنفي وجود الفيروس في "عكاشة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:10

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم ترويجه إعلاميا بخصوص تسجيل إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف نزلاء "السجن المحلي عين السبع 1"؛ المشتهر بتسمية "عكاشة".

وأوردت المندوبية، في بيان توصلت به هسبريس، أن ما تم تداوله ببعض الجرائد والمواقع الإلكترونية بخصوص إصابات في صفوف نزلاء السجن المحلي عين السبع 1 إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت المندوبية العامة أنها تراقب باستمرار مدى حرص إدارات المؤسسات السجنية على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية المتخذة لتفادي تسرب الفيروس إلى هذه المؤسسات.

وبخصوص الإصابات المسجلة في صفوف الموظفين، قالت المندوبية إنها حصلت خارج المؤسسات السجنية، وذلك في ارتباط بتحركاتهم الأسرية والاجتماعية، شأنهم في ذلك شأن باقي أفراد الساكنة العامة.

وشددت الجهة ذاتها على أنه في حالة تأكدت إصابة موظف من الموظفين أو تأكدت مخالطته لحالة مصابة فإن إدارة المؤسسة تقرر استبعاده من العمل، وتخبر السلطات الإدارية والصحية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات الصحية المعمول بها.

وأعلنت المندوبية العامة في هذا الإطار أنها اتخذت قرارا يقضي بضرورة خضوع كل الموظفين الذين كانوا في عطلة لاختبار "كوفيد-19"، قبل الالتحاق بالعمل بالمصالح المركزية والجهوية وبالمؤسسات السجنية.

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