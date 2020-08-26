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كُتّاب وآراء
حريق يأتي على غابة "أكسومان" في مركز باب برد
مازالت عملية إخماد حريق غابوي ضخم شبّ أمس الثلاثاء بغابة "أكومسان"، المجاورة لمركز باب برد بإقليم شفشاون، متواصلة، بعدما بدأت النيران في الزّحف نحو المركز.
وكانت المنطقة نفسها عرفت يوم الإثنين اندلاع حريق أتى على مساحات كبيرة من الغابة، وتجندت في عملية إخماده عناصر المطافئ والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة وأعوانها، والعديد من المتطوعين، بمساعدة طائرتين؛ لكن سرعان ما عاد الحريق المهول مجدّداً أمس الثلاثاء، ووصفته فعاليات من مركز باب برد بـ"الخطير وغير المسبوق".
ويطرح مسلسل الحرائق بإقليم شفشاون العديد من الأسئلة عن ضياع آلاف الهكتارات من الغابة سنوياً.