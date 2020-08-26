24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" (5.00)

  2. بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة (5.00)

  3. تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)

  4. الزاكي: بونو حارس عالمي يحصد ثمار الصبر والأخلاق والموهبة (5.00)

  5. "QAnon".. هكذا تنشر حركة أمريكية نظريات مؤامرة حول ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حريق يأتي على غابة "أكسومان" في مركز باب برد

حريق يأتي على غابة "أكسومان" في مركز باب برد

حريق يأتي على غابة "أكسومان" في مركز باب برد
هسبريس من شفشاون
الأربعاء 26 غشت 2020 - 13:55

مازالت عملية إخماد حريق غابوي ضخم شبّ أمس الثلاثاء بغابة "أكومسان"، المجاورة لمركز باب برد بإقليم شفشاون، متواصلة، بعدما بدأت النيران في الزّحف نحو المركز.

وكانت المنطقة نفسها عرفت يوم الإثنين اندلاع حريق أتى على مساحات كبيرة من الغابة، وتجندت في عملية إخماده عناصر المطافئ والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة وأعوانها، والعديد من المتطوعين، بمساعدة طائرتين؛ لكن سرعان ما عاد الحريق المهول مجدّداً أمس الثلاثاء، ووصفته فعاليات من مركز باب برد بـ"الخطير وغير المسبوق".

ويطرح مسلسل الحرائق بإقليم شفشاون العديد من الأسئلة عن ضياع آلاف الهكتارات من الغابة سنوياً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.