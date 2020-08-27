مراقبة بالإقامات السياحية لتطويق الجائحة بالجديدة

هسبريس ـ محمد لديب

شنت سلطات عمالة الجديدة والسلطات المحلية حملات واسعة ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا، طوال الأيام الثلاثة الماضية.

وقامت لجنة موسعة ترأسها محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، رفقة قائد قيادة لمهارزة الساحل، ورئيس سرية الدرك الملكي بعاصمة دكالة، بجولات ماراثونية بالمناطق الشاطئية بمدينة أزمور، والإقامات السياحية الممتدة على طول الشريط الساحلي لجماعة لمهارزة الساحل وسيدي بونعايم، لمراقبة مدى التزام الساكنة بتعليمات التباعد الاجتماعي.

وطالت الحملة جل المقاهي بهذه المناطق الساحلية، حيث تم تذكير مرتادي هذه المرافق بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، من أجل ضمان عدم تفشي الفيروس، في انتظار القضاء على الجائحة، التي تشهد انتشارا متواصلا بالمدن المجاورة، خاصة مدينة الدار البيضاء.

وشملت الزيارة السدود القضائية المقامة على طول طريق أزمور، انطلاقا من حدود مدينة سيدي رحال التابعة لإقليم برشيد.

يشار إلى أن جهة الدار البيضاء سطات تصدرت أعداد الإصابات المسجلة بالمغرب خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ سجلت 400 حالة، من بينها 311 بالدار البيضاء الكبرى، و30 حالة بالسطات و17 بالنواصر، و12 حالة بالمحمدية، وتسع حالات بكل من الجديدة ومديونة، وسبع حالات ببرشيد وثلاث بسيدي بنور وحالتان ببنسليمان.

وقامت السلطات المحلية، بتعاون مع النسيج الجمعوي، بإطلاق مبادرات واسعة لتوزيع الكمامات على ساكنة إقليم الجديدة، بالعالمين الحضري والقروي، إلى جانب مراقبة مدى التزام المحلات التجارية والخدماتية بإجراءات التعقيم وتوفير المطهرات للزبائن، إلى جانب ضمان التباعد الجسدي.