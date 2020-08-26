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تسجيل أوّل حالة وفاة بـ"كورونا" بمدينة شفشاون
الأربعاء 26 غشت 2020 - 19:04
توفيت، الأربعاء، أوّل مصابة بفيروس كوفيد 19 كانت تتلقّى العلاج بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون؛ ويتعلق الأمر بامرأة مسنة من جماعة بني سلمان، تبلغ من العمر حوالي 77 سنة.
وتم دفن جثّة الراحلة بمقبرة "حميوش" وسط شفشاون، بحضور بعض الأفراد من عائلتها؛ فيما يؤكد الجميع على ضرورة أخذ المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Zohair الأربعاء 26 غشت 2020 - 19:35
الحالات حسب العمالات والأقاليم لم تذكر أن هناك حالة وفاة بمدينة شفشاون خلال ال24 ساعة الماضية. ربما هذه الحالة سجلت قبل 24 ساعة. اللهم ارحمها واغفر لها
3 - المربطي الأربعاء 26 غشت 2020 - 20:16
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واحفظ كل مواطن ومواطنة
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