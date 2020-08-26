تسجيل أوّل حالة وفاة بـ"كورونا" بمدينة شفشاون

هسبريس من شفشاون

توفيت، الأربعاء، أوّل مصابة بفيروس كوفيد 19 كانت تتلقّى العلاج بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون؛ ويتعلق الأمر بامرأة مسنة من جماعة بني سلمان، تبلغ من العمر حوالي 77 سنة.

وتم دفن جثّة الراحلة بمقبرة "حميوش" وسط شفشاون، بحضور بعض الأفراد من عائلتها؛ فيما يؤكد الجميع على ضرورة أخذ المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.