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تسجيل 108 إصابات بـ"كورونا" في جهة بني ملال

تسجيل 108 إصابات بـ"كورونا" في جهة بني ملال
حميد رزقي
الأربعاء 26 غشت 2020 - 21:03

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، إلى حدود الساعة السادسة من يوم الأربعاء، 108 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية على مخالطين للحالات المصابة، في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة أن إقليم خنيفرة سجل لوحده 40 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما سجلت بكل من إقليم بني ملال وأزيلال 18 حالة، و9 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، و23 حالة بإقليم خنيفرة، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 2447 حالة.

وأوردت المديرية الجهوية للصحة، في حصيلة التتبع اليومي للوضع الوبائي بالجهة، أن الأخيرة عرفت ارتفاعا ملحوظا في حالات التعافي، إذ سجلت 181 حالة شفاء، منها 149 حالة بإقليم بني ملال، و28 حالة بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم الفقيه بن صالح، و3 حالات بإقليم خنيفرة.

وبتسجيل هذه الحصيلة يكون إجمالي حالات الشفاء بالجهة بلغ منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي ما مجموعه 1348 حالة؛ كما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 1116 حالة.

أما إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي فارتفع إلى 83235 حالة. كما زادت حصيلة الوفيات إلى 26 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بإقليم خريبكة.

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